Киевский суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать уголовное дело о возможном захвате власти бывшим президентом страны Петром Порошенко, говорится в материалах суда.

Сообщается, что в суд поступила жалоба на бездействие сотрудников СБУ, передают «Украинские новости».

Еще 11 июня в СБУ поступило заявление с претензиями относительно действий Порошенко, которые, по мнению заявителя, нарушали закон в части захвата власти. Также отмечалось, что преступления совершали члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, чья деятельность коснулась назначений судей Верховного суда. Сообщается, что работники спецслужб не стали возбуждать дело против экс-президента, в связи с чем позже и поступила жалоба в суд на СБУ.

Суд рассмотрел жалобу и обязал СБУ открыть дело.

При этом ранее Госбюро расследований Украины уже возбудило против Порошенко дело о захвате власти. Он подозревается в «неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март – май 2019 года».

Всего на Украине против Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.