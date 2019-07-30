Порошенко отказался прятаться и делать «большой подарок» Путину

Экс-президент украинского государства Петр Порошенко, комментируя свой выезд из страны, заявил, что не намерен покидать Украину и прятаться.

Отвечая на вопрос журналиста о преследовании, Порошенко уверенно заявил, что «краснеть» ему не за что, передает «Украинская правда».

«Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент – Путин», – сказал Порошенко.

Экс-президент считает, что в любой неудаче украинской экономики обвинять будут именно Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко избавился от государственной охраны и вместе с семьей покинул Украину.

Это произошло после того, как Госбюро расследований Украины открыло новое уголовное дело по заявлению против Порошенко. Разбирательство касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей.

Напомним, в минувшую пятницу Киевский суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко. Всего на Украине против него возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.