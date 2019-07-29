Стало известно о новом уголовном деле против Порошенко

Госбюро расследований Украины открыло новое уголовное дело по заявлению против Петра Порошенко, сообщил осведомленный источник в ГБР.

Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится вне Украины – после возбуждения против него уголовных дел, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

По сведениям издания, документ, поступивший в ГБР 15 июля, касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей. Производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований. Уголовное дело открыто по решению Печерского суда Киева от 8 июля.

В своем заявлении Чернушенко детально описывает, как Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных.

По словам Чернушенко, подобные требования начались в октябре 2014 года, когда судью вызвали на Банковую лично к Порошенко. Там Порошенко высказал ему свое неудовольствие тем, как в Апелляционном суде рассматривалось дело ювелирной фирмы Graff, в ходе которого судья не смог «защитить честь семьи» президента Украины.

Этот ювелирный салон ограбили следователи во время проведения обыска, напоминает издание. Интерес Порошенко мог состоять в том, что в ювелирном салоне, по слухам, украли эксклюзивное кольцо для Марины Порошенко – супруги бывшего президента Украины, говорится в статье.

В дальнейшем пятый президент Украины переключил кураторство судьи на заместителя главы его администрации Алексея Филатова и передавал все свои указания через него.

Также в заявлении Антона Чернушенко упомянута агрофирма «Агрейн», на которую в 2014 году наложил арест Голосеевский суд – а высшая инстанция арест урожая отменила. Эта отмена стала второй претензией Порошенко в разговоре с судьей. По его мнению, пятый президент Украины имел личный интерес в аресте агро-активов.

Третьим эпизодом в заявлении стала история с компанией «Нефтегаздобыча», принадлежавшая Ринату Ахметову. Чернушенко заявил, что весной 2015 года активы этой фирмы были арестованы Генпрокуратурой и Печерским райсудом по заказу Порошенко. Судья назвал это рейдерским захватом с целью получения отступных в 130 млн долларов в пользу лично Порошенко.

«По этому поводу Филатов неоднократно вызывал меня в АПУ (администрацию президента Украины – прим. ВЗГЛЯД) и настаивал на том, что определения Печерского суда о наложении ареста на имущество «Нефтегаздобычи» были оставлены Апелляционным судом Киева без изменений», – пишет Чернушенко в заявлении.

Однако апелляция отменила эти определения и отказала в ходатайствах следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Украины Дмитрию Сусу. «Что вызвало неудовольствие президента Украины Порошенко», – пишет судья.

После этого началось преследование Чернушенко со стороны Генпрокуратуры Украины и Банковой (администрация президента Украины – прим. ВЗГЛЯД). Следователь Сус, которому накануне отказали в аресте «Нефтегаздобычи», провел обыск в Апелляционном суде. Причем это происходило в день очередного заседания суда по этому вопросу, говорится в статье.

«Во время обыска следователь Сус даже не скрывал того, что он выполнял указания руководства ГПУ и поручения президента Украины», – заявляет Чернушенко. Он также ссылается на информацию нардепа (депутата Верховной рады – прим. ВЗГЛЯД) Александра Онищенко, который рассказывал, что фабрикация дела против Чернушенко была поручена заместителю генпрокурора Украины Юрию Столярчуку.

Уже в конце июня 2015 года Столярчук объявил Чернушенко о подозрении в вынесении неправосудных решений и вмешательстве в систему автораспределения дел. Судья назвал дело сфабрикованным, не дожидаясь неминуемой тюрьмы, покинул Украину.

Также, по словам заявителя, заместитель главы администрации Порошенко Алексей Филатов требовал у него оставить в силе приговор генералу Алексею Пукачу, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Напомним, в минувшую пятницу Киевский суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко. Всего на Украине против Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Отметим, в понедельник Петр Порошенко избавился от государственной охраны и вместе с семьей покинул Украину.

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