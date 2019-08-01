13 причин для бегства Порошенко с Украины

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2 августа, пятница  |  Последнее обновление — 00:02  |  vz.ru
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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

Самолет-невидимка F-35 оказался вполне себе заметен для русских зениток С-400Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35. Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО. Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько прежде всего англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

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              13 причин для бегства Порошенко с Украины

              Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениям   1 августа 2019, 23:14
              Фото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Александр Колпаков

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              На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор - остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение.

              Петр Порошенко не чувствует себя в безопасности. Как сообщило в четверг издание «Вести Украина», опираясь на свои источники, для защиты от уголовного преследования на родине экс-президент Украины прибег к услугам лоббистской компании BGR Group, старшим советником которой до сих пор числится Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа по Украине. Отметим, что странным образом этот высокопоставленный чиновник ухитряется совмещать бизнес с госслужбой.

              По данным издания, Порошенко осознал серьезность обвинений, предъявленных ему Государственным бюро расследований (ГБР), однако теперь у него есть надежда – экс-президенту «можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста». Издание также не исключает, что Порошенко теперь вообще не вернется на родину.  «Например, выедет на лечение. Или в Лондон, где закрепилась часть его окружения», – цитирует газета политолога Алексея Якубина. Но эта модель, добавил он, усложнит для Порошенко публичную защиту своих бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы.

              «Порошенко побежал к своим старшим товарищам, чтобы они его защищали, чтобы каким-то образом сохранили подпольную империю, которую он наворовал, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады предыдущего созыва Евгений Балицкий. – Но народ Украины в любом случае ждет справедливости. Если даже Америка будет прикрывать его, думаю, это будет ненадолго. Дохлая рыба никому не нужна. Мы же видели, как с Михаилом Саакашвили поступили американцы! Угробить его совсем они не давали, но позволили Порошенко гонять бывшего президента Грузии по крышам Киева. Так что и с Порошенко все понятно. Американцы попользуются им какое-то время, а потом в любом случае выкинут».

              Депутат не берется сказать, будет ли Волкер заступаться за Порошенко в обмен на гонорар или по чисто политическим причинам. Однако напомнил, что в недавнем телефонном разговоре президентов США и Украины Трамп, судя по данным источников, попросил Зеленского расследовать коррупционные дела Джо Байдена. Балицкий не исключает, что такое расследование все равно косвенно ударит и по Порошенко.

              «В любом случае, первый за кого возьмется Зеленский – это Порошенко, затем он примется за оппозицию, за Тимошенко. Конфликта не миновать.

              Порошенко с помощью американцев будет пытаться договариваться, Зеленский же будет его давить»,

              – предсказывает Балицкий. «Какой бы начальник у нас ни пришел к власти, он начинает давить предыдущего. Похоже, Зеленский не хочет быстро решать вопросы, которые стоят перед страной, что вызывает тревогу, в том числе у тех, кто живет на востоке Украины, и у всех, кто хочет скорейшего мира и восстановления экономики», – посетовал депутат.

              Тем временем, пока ГБР почти ежедневно заводит против Порошенко все новые дела, от бывшего шефа стали отрекаться его вчерашние ближайшие соратники – премьер Владимир Гройсман и глава МВД Арсен Аваков. Они обвинили Порошенко в предпочтении личных интересов государственным и стремлении узурпировать власть, отмечает в четверг «Коммерсант». А Аваков еще и упрекнул экс-президента в «бессовестной лжи».

              Как полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, обращение к американским лоббистам означает, что Порошенко хочет политического, а не судебного прикрытия.

              «Если бы он был уверен в своей невиновности, нанял бы американско-еврейского адвоката. А раз он обращается таким образом, значит хочет представить себя жертвой политических репрессий и надеется, что американцы за него вступятся», – пояснил Погребинский в интервью газете ВЗГЛЯД.

              По его мнению, пока рано говорить о побеге Порошенко, он может еще вернуться.

              «Однако много сигналов, что нет. Официально – он отправился в отпуск», – заключил политолог.

              Напомним, против Порошенко расследуется уже целая серия из 13 уголовных дел. Госбюро расследований Украины подтвердило, что дел не меньше 11-ти. Сам экс-президент, хотя и побывал уже на одном допросе, все равно утверждает, что против него не заведено ни одного дела. Правда, не во всех этих расследованиях олигарх фигурирует лично. Некоторые больше касаются его бизнеса или его ближайших соратников.

              Так 20 мая инициатор большинства дел против Порошенко, бывший глава администрации президента, юрист Андрей Портнов подал в ГБР заявление о госизмене - «спланированных и противоправных» действиях Петра Порошенко в ноябре (отправил в район Керченского пролива три военных судна). Производство закрыто 17 июля, но это решение было немедленно обжаловано в суде.

              22 мая Портнов передал в ГБР заявление об отмывании средств и неуплате налогов на заводе «Кузня на Рыбальском» (легализация 300 млн долларов через офшоры). 9 июля, как напоминают те же «Вести», в ГПУ поступило ходатайство следователей об аресте акций и всего имущества завода. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его бизнесмену Сергею Тигипко. Это дело пока доставляет Порошенко больше всего хлопот – по этому поводу ему уже пришлось ходить в ГБР на допрос.

              23 мая в ГБР зарегистрировано заявление об отмывании «украденных у армии средств через офшор».

              24 мая в ГБР зарегистрировано заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов Петром Порошенко при регистрации канала «Прямой».

              27 мая Портнов обратился с еще одним заявлением - о «попытке узурпации судебной власти», а именно – уже после поражения на выборах президент назначал членов органов системы правосудия.

              4 июня Портнов заявил, что намерен изучить роль главы Кассационного гражданского суда Бориса Гулько. Суть претензии – «по заданию администрации президента Гулько созывал съезды органов судейского самоуправления с целью избрания подконтрольных Порошенко членов Высшего совета правосудия, Высшей квалифкомиссии судей и судей Конституционного суда». Правда, пока не сообщалось о том, что Портнов уже подал по этому поводу официальную жалобу.

              12 июня - с подачи Портнова ГБР открыло дело, причем не только против Порошенко, но и против спикера Верховной рады Андрея Парубия – «в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции» и «незаконного назначения» членов правительства.

              15 июня в ГБР направлено заявление о необходимости расследования участия Порошенко и экс-главы СБУ Василия Грицака в выдворении из Украины ее гражданина Вячеслава Кобалева (Платона), которому аннулировали паспорт и отправили в Кишинев в 2016 году, где тот был осужден.

              26 июня в ГБР передано заявление о преступлениях замглавы администрации президента Алексея Филатова и главы Высшей квалифкомиссии судей Сергея Козьякова, суть - «преступления против правосудия с целью узурпации власти», а именно – «в 2014–2019 гг. осуществляли согласованные и системные действия, направленные на достижения контроля над судебной системой».

              3 июля в ГБР направлено заявление о преступлении, фигурант - опять спикер Парубий, «более трех лет не подписывавший проголосованный закон об установлении ответственности за коррупцию в оборонной сфере».

              5 июля в ГБР зарегистрировано ходатайство по факту вывода из Международного инвестбанка (принадлежит Порошенко) с 17 по 21 мая (даты инаугурации Зеленского) средств - «три раза по одному миллиону долларов США, прямо физически и именно наличными». ГБР начало изучать информацию 6 июня.

              10 июля Портнов сообщил о завершении сбора данных о раздаче Виталием Кличко столичной земли без необходимого разрешения Киевсовета. Повестка Кличко на допрос вручена на 26 июля.

              19 июля Портнов сообщил о начале нового дела по «миллиардным хищениям» из государственного Укрэксимбанка. «Его возглавляет родственник Порошенко Александр Гриценко, который, создав устойчивую преступную организацию, за счет государства списал кредиты подконтрольных Порошенко компаний.

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