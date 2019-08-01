Политолог: Порошенко хочет выдать себя за жертву

«Обращение к США такого рода означает, что он хочет политического, а не судебного прикрытия, выдавая себя за жертву политического преследования», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко попросил у Вашингтона помощи с уголовными делами против него.

«Если бы он был уверен в своей невиновности, нанял бы американско-еврейского адвоката. А раз он обращается таким образом, значит хочет представить себя жертвой политических репрессий и надеется, что американцы за него вступятся», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог также считает, что Киев не был особо заинтересован в наказании Порошенко, иначе тот бы не смог покинуть страну.

«Порошенко не давал подписки о невыезде, потому и уехал. Это, конечно, говорит о том, что власть не была заинтересована его не выпустить. Иначе бы эту подписку с него взяли, позаботились бы об этом. Для Зеленского самый комфортный вариант, чтобы Порошенко исчез и все», – добавил Погребинский.

«Но пока рано говорить о побеге Порошенко, он может еще вернуться. Однако много сигналов, что нет. Официально – он отправился в отпуск, и пока нет доказательств, что он сбежал», – заключил политолог.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям США, чтобы защититься от уголовных дел.

Ранее стало известно, что Порошенко отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул. При этом политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что из турецкой столицы Порошенко уже вылетел в Дубай, «а дальше концы теряются».

Напомним, против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Госбюро расследований Украины подтвердило эту информацию.

При этом сам экс-президент заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.

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