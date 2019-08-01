Порошенко попросил США о помощи с уголовными делами

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям США, чтобы защититься от уголовных дел.

По словам источников, теперь в окружении Порошенко понимают, что его уголовное преследование может иметь последствия, и воспринимают происходящее в Государственном бюро расследований серьезно, передает «Вести Украина».

«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», – рассказал источник.

В свою очередь, украинский политолог Алексей Якубин отмечает, что Порошенко может повторить «сценарий Саакашвили».

«Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы», – сказал он.

Также автор статьи уверен, что ситуация с уголовными делами против Порошенко может обернуться серьезными последствиями, хотя изначально адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что никаких правовых последствий не будет.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул. При этом политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что из турецкой столицы Порошенко уже вылетел в Дубай, «а дальше концы теряются».

Напомним, против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Госбюро расследований Украины подтвердило эту информацию.

При этом сам экс-президент заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.