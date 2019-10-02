Трамп захотел поладить с «умной» Россией

Соединенные Штаты поладят с Россией, «потому что она умная», заявил американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме.

По словам Трампа, Штатам «было бы здорово поладить с Россией», несмотря на все нынешние внутриполитические перипетии в США, передает ТАСС.

«Мы поладим с Россией, потому что она умная», – заявил американский лидер.

При этом, по его словам, «никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп».

Напомним, в среду американский посол в Москве Джон Хантсман сообщил, что новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен постарается посетить Россию как можно раньше.

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