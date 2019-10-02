Новый советник Трампа по нацбезопасности собрался в Россию

Россию как можно раньше постарается посетить новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен, заявил американский посол в Москве Джон Хантсман.

«Я говорил с ним на прошлой неделе. Он очень заинтересован в налаживании диалога с (секретарем Совбеза России Николаем) Патрушевым», – приводит слова Хантсмана «Коммерсант».

У него уточнили, ожидается ли визит О’Брайена в Россию.

«Думаю, да, но пока мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже», – сказал Хантсман.

В середине сентября президент США Дональд Трамп объявил о назначении своим новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Он сменил на этой должности Джона Болтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом советнике американского лидера.