Почему американские дипломаты позволяют себе хамить Советником Трампа по нацбезопасности стал майор запаса 18 сентября 2019, 22:30

Фото: Larry King/YouTube

Текст: Иван Абакумов,

Михаил Мошкин,

Юрий Зайнашев

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Это полная противоположность Джона Болтона – тихий исполнитель с крепкими нервами и практическим опытом. И хотя с имеющим откровенные антироссийские взгляды Болтоном нового советника Трампа связывает очень многое, судя по всему, именно О'Брайену придется проводить политику на улучшение отношений с Москвой. Белый дом в среду завершил отбор соискателей на пост советника президента по национальной безопасности, начатый неделю назад, после увольнения Джона Болтона. «Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!» – написал президент Дональд Трамп в Twitter. Надо сказать, что в американской политике юрист О'Брайен известен давно и пробиваться наверх ему помогал как раз Джон Болтон. В 1996–1998 годах О'Брайен был старшим юристом в женевском офисе Совбеза ООН. Дипломатическую работу он ухитрялся совмещать с собственным юридическим бизнесом. Так, с 1999 по 2007 год руководил фирмой O'Brien Abeles, но при этом в 2005-м стал замом у постпреда США в Генассамблее ООН. Его непосредственным шефом как раз и был тогда Болтон. Впрочем, как отмечает The New York Times, О'Брайен успешно поработал и в правительстве демократа Обамы, как до этого и у республиканца Буша-младшего. В годы правления этих двух президентов он вел проекты в Афганистане. Но это были не переговоры с талибами об освобождении пленных, как можно было бы ожидать, а проект Госдепа, который там называли не иначе как «захватывающей инициативой». Речь идет о государственно-частной инициативе (американских властей и юридических фирм США) по подготовке афганских судей и адвокатов. Насколько успешной оказалась реформа афганского правосудия, затеянная госсекретарем США Кондолизой Райс и президентом страны Хамидом Карзаем, сказать сложно.



Есть у О'Брайена и воинское звание – майор запаса: в свое время он состоял на военно-юридической службе сухопутных войск США. В 2011 году О'Брайен стал советником Митта Ромни во время президентской кампании, которая, как известно, провалилась – республиканец проиграл Бараку Обаме, шедшему на второй срок. С постсоветским пространством О'Брайен тоже знаком, хотя и мимоходом. В 2013 и 2014 годах от Международного республиканского института он наблюдал за выборами в Грузии и на Украине. В 2015 году будущий соратник Трампа сделал ставку на его тогдашних противников. Он стал советником по внешней политике у соперников Трампа по республиканским праймериз – Скотта Уокера и Теда Круза. В прошлом году, как раз после появления в Белом доме Джона Болтона, О'Брайен занял пост спецпредставителя по освобождению заложников. В феврале он курировал операцию по освобождению гражданина США Дэнни Берча, попавшего в плен к мятежникам в Йемене. Он же вел переговоры с Эрдоганом относительно пастора Брансона, которого в Турции два года держали в тюрьме по подозрению в связях с курдами. По словам Трампа, за время его правления из зарубежных тюрем удалось вызволить более 20 американцев. Месяц назад О'Брайен попал в комичную ситуацию, когда Трамп отправил его «освобождать пленника» в такую страну, как Швеция. Популярный американский рэпер A$AP Rocky угодил там под суд за драку, после чего Трамп объявил его «заложником». О'Брайен безропотно полетел в Стокгольм, посидел там на скамьях публики на суде и затем провел переговоры со шведским правительством. Помогло это или нет, неизвестно, но в итоге рэпер отделался условным сроком. За время службы на нынешней должности О'Брайен не скупился на публичные комплименты в адрес своего босса, выдержанные, кстати, в духе восточного красноречия. «Президент Дональд Трамп – величайший переговорщик по освобождению заложников в истории Соединенных Штатов», – говорил чиновник, а Трамп цитировал похвалу в собственном Twitter. Своего друга О'Брайена уже успел тепло поздравить с назначением сенатор Митт Ромни. «В качестве спецпредставителя президента по вопросу освобождения заложников он упорно добивался освобождения американцев, задержанных за рубежом. Он человек высочайших качеств», – написал Ромни в своем Twitter. Правда, в блогосфере его поздравление сразу наткнулось на сарказм противников администрации Трампа. «Если это так, то он там недолго продержится», – заметил один из комментаторов. Тем не менее среди американистов новый советник считается хорошим специалистом. «Роберт О'Брайен – человек широких компетенций. Не новичок в национальной безопасности, участвовал в разработке методик освобождения заложников, неплохой специалист по Ближнему Востоку», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. «Из пятерых «финалистов», список которых Трамп объявил еще в понедельник, выбор в пользу О'Брайена – самый технический. Это хороший специалист, который умеет быстро принимать решения, но при этом у него не будет собственной повестки, за ним нет никакой субъектности, которая была за Болтоном. Трампу хватило Болтона», – пояснил эксперт. Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 сентября Трамп уволил Джона Болтона, который слыл одним из наиболее антироссийски настроенных игроков в команде Белого дома. После этого президент сообщил, что на вакансию рассматривается 15 кандидатур, затем он сузил круг до пяти. В конце прошлой недели The Washington Post утверждала со ссылкой на источники, что в Вашингтоне О'Брайена считают «безопасным выбором», учитывая его ровные отношения с коллегами как в Госдепе, так и в Пентагоне, передает ТАСС. «Обходительные манеры» О'Брайена, по мнению чиновников, будут контрастировать с поведением Болтона. «В Белом доме хотят иметь командного игрока», – заявил один из источников. Отмечается, что кандидатуру О'Брайена одобряет госсекретарь Майкл Помпео. В числе других претендентов газета называла Кита Келлогга, советника вице-президента Майкла Пенса, спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Берлине Ричарда Гренелла. Профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков напомнил, что позиция советника президента появилась с созданием Совета национальной безопасности в 1947 году. «Понадобилось координировать деятельность структур, работавших в США в области безопасности и внешней политики. В Америке нет кабинета министров в европейском понимании этого слова. Президент принимает все решения, а министры взаимодействуют между собой достаточно мало», – напомнил эксперт. По его словам, за последние 70 лет советниками назначались люди трех типов. Это интеллектуалы типа Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, во-вторых, – эффективные аппаратчики, а третьи – абсолютно бесцветные личности, «которые служили «живой газетой» для президента, просто информировали о текущих событиях». Новый советник принадлежит к опытным аппаратчикам, считает Коробков. «О'Брайен работал в предыдущих республиканских администрациях и известен тем, что мало известен. У него тихий стиль: с одной стороны, есть большой опыт работы в партийном и государственном аппаратах, а с другой – привычка не высовываться и действовать из-за кулис. И это именно то, чего хочет Трамп», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД. По словам политолога, по должности О'Брайену приходилось вести переговоры об освобождении заложников, однако делать это лишь дистанционно, из своего кабинета. Лично в зоны боевых действий этот чиновник, насколько известно, никогда не ездил. На эту тему Коробков не припомнил публичных заявлений О'Брайена о России, но предположил, что новый советник будет проводить генеральную линию Трампа на «тихое улучшение отношений с Москвой». «Это может подразумевать и давление на Киев с тем, чтобы тот продолжал диалог с президентом Путиным», – полагает политолог. В российском парламенте от назначения О'Брайена не ждут никаких особых перемен. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что вне зависимости от взглядов и пристрастий членов команды Трампа главные решения все равно будет принимать президент. Именно этим объясняются многочисленные увольнения сотрудников администрации, которые в чем-либо оказались не согласны с хозяином Белого дома. Тот же О'Брайен станет четвертым по счету советником по нацбезопасности за последние годы. «Либо человек вписывается в представления Трампа о мире и в итоге становится хорошим исполнителем, понимает все прямые и косвенные намеки шефа, либо превращается в хромую утку и теряет свой пост», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД. Популярные материалы Названы российские города с самыми высокомерными жителями В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии В Москве в инспектора ДПС кинули гранату

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях