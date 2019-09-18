Советником Трампа по нацбезопасности стал майор запаса

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18 сентября, среда  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
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Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...

Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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          Израиль для России – это:
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          • Скорее, противник

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          • Традиционное суеверие

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              Советником Трампа по нацбезопасности стал майор запаса

              Роберт О'Брайен прославился своими миссиями по освобождению заложников в горячих точках   18 сентября 2019, 22:30
              Фото: Larry King/YouTube
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин,
              Юрий Зайнашев

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              Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Это полная противоположность Джона Болтона – тихий исполнитель с крепкими нервами и практическим опытом. И хотя с имеющим откровенные антироссийские взгляды Болтоном нового советника Трампа связывает очень многое, судя по всему, именно О'Брайену придется проводить политику на улучшение отношений с Москвой.

              Белый дом в среду завершил отбор соискателей на пост советника президента по национальной безопасности, начатый неделю назад, после увольнения Джона Болтона.

              «Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!» – написал президент Дональд Трамп в Twitter.

              Надо сказать, что в американской политике юрист О'Брайен известен давно и пробиваться наверх ему помогал как раз Джон Болтон. В 1996–1998 годах О'Брайен был старшим юристом в женевском офисе Совбеза ООН. Дипломатическую работу он ухитрялся совмещать с собственным юридическим бизнесом. Так, с 1999 по 2007 год руководил фирмой O'Brien Abeles, но при этом в 2005-м стал замом у постпреда США в Генассамблее ООН. Его непосредственным шефом как раз и был тогда Болтон.

              Впрочем, как отмечает The New York Times, О'Брайен успешно поработал и в правительстве демократа Обамы, как до этого и у республиканца Буша-младшего. В годы правления этих двух президентов он вел проекты в Афганистане. Но это были не переговоры с талибами об освобождении пленных, как можно было бы ожидать, а проект Госдепа, который там называли не иначе как «захватывающей инициативой». Речь идет о государственно-частной инициативе (американских властей и юридических фирм США) по подготовке афганских судей и адвокатов. Насколько успешной оказалась реформа афганского правосудия, затеянная госсекретарем США Кондолизой Райс и президентом страны Хамидом Карзаем, сказать сложно.

              Есть у О'Брайена и воинское звание – майор запаса: в свое время он состоял на военно-юридической службе сухопутных войск США.

              В 2011 году О'Брайен стал советником Митта Ромни во время президентской кампании, которая, как известно, провалилась – республиканец проиграл Бараку Обаме, шедшему на второй срок.

              С постсоветским пространством О'Брайен тоже знаком, хотя и мимоходом. В 2013 и 2014 годах от Международного республиканского института он наблюдал за выборами в Грузии и на Украине. В 2015 году будущий соратник Трампа сделал ставку на его тогдашних противников. Он стал советником по внешней политике у соперников Трампа по республиканским праймериз – Скотта Уокера и Теда Круза. 

              В прошлом году, как раз после появления в Белом доме Джона Болтона, О'Брайен занял пост спецпредставителя по освобождению заложников. В феврале он курировал операцию по освобождению гражданина США Дэнни Берча, попавшего в плен к мятежникам в Йемене. Он же вел переговоры с Эрдоганом относительно пастора Брансона, которого в Турции два года держали в тюрьме по подозрению в связях с курдами. По словам Трампа, за время его правления из зарубежных тюрем удалось вызволить более 20 американцев. 

              Месяц назад О'Брайен попал в комичную ситуацию, когда Трамп отправил его «освобождать пленника» в такую страну, как Швеция. Популярный американский рэпер A$AP Rocky угодил там под суд за драку, после чего Трамп объявил его «заложником». О'Брайен безропотно полетел в Стокгольм, посидел там на скамьях публики на суде и затем провел переговоры со шведским правительством. Помогло это или нет, неизвестно, но в итоге рэпер отделался условным сроком.

              За время службы на нынешней должности О'Брайен не скупился на публичные комплименты в адрес своего босса, выдержанные, кстати, в духе восточного красноречия. 

              «Президент Дональд Трамп – величайший переговорщик по освобождению заложников в истории Соединенных Штатов»,

              – говорил чиновник, а Трамп цитировал похвалу в собственном Twitter.

              Своего друга О'Брайена уже успел тепло поздравить с назначением сенатор Митт Ромни. «В качестве спецпредставителя президента по вопросу освобождения заложников он упорно добивался освобождения американцев, задержанных за рубежом. Он человек высочайших качеств», – написал Ромни в своем Twitter. Правда, в блогосфере его поздравление сразу наткнулось на сарказм противников администрации Трампа. «Если это так, то он там недолго продержится», – заметил один из комментаторов.

              Тем не менее среди американистов новый советник считается хорошим специалистом.

              «Роберт О'Брайен – человек широких компетенций. Не новичок в национальной безопасности, участвовал в разработке методик освобождения заложников, неплохой специалист по Ближнему Востоку», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий.

              «Из пятерых «финалистов», список которых Трамп объявил еще в понедельник, выбор в пользу О'Брайена – самый технический. Это хороший специалист, который умеет быстро принимать решения, но при этом у него не будет собственной повестки, за ним нет никакой субъектности, которая была за Болтоном. Трампу хватило Болтона», – пояснил эксперт.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 сентября Трамп уволил Джона Болтона, который слыл одним из наиболее антироссийски настроенных игроков в команде Белого дома. После этого президент сообщил, что на вакансию рассматривается 15 кандидатур, затем он сузил круг до пяти.

              В конце прошлой недели The Washington Post утверждала со ссылкой на источники, что в Вашингтоне О'Брайена считают «безопасным выбором», учитывая его ровные отношения с коллегами как в Госдепе, так и в Пентагоне, передает ТАСС. «Обходительные манеры» О'Брайена, по мнению чиновников, будут контрастировать с поведением Болтона. «В Белом доме хотят иметь командного игрока», – заявил один из источников. Отмечается, что кандидатуру О'Брайена одобряет госсекретарь Майкл Помпео.

              В числе других претендентов газета называла Кита Келлогга, советника вице-президента Майкла Пенса, спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Берлине Ричарда Гренелла.

              Профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков напомнил, что позиция советника президента появилась с созданием Совета национальной безопасности в 1947 году.

              «Понадобилось координировать деятельность структур, работавших в США в области безопасности и внешней политики. В Америке нет кабинета министров в европейском понимании этого слова. Президент принимает все решения, а министры взаимодействуют между собой достаточно мало», – напомнил эксперт.

              По его словам, за последние 70 лет советниками назначались люди трех типов. Это интеллектуалы типа Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, во-вторых, – эффективные аппаратчики, а третьи – абсолютно бесцветные личности, «которые служили «живой газетой» для президента, просто информировали о текущих событиях».

              Новый советник принадлежит к опытным аппаратчикам, считает Коробков. «О'Брайен работал в предыдущих республиканских администрациях и известен тем, что мало известен. У него тихий стиль: с одной стороны, есть большой опыт работы в партийном и государственном аппаратах, а с другой – привычка не высовываться и действовать из-за кулис. И это именно то, чего хочет Трамп», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД.

              По словам политолога, по должности О'Брайену приходилось вести переговоры об освобождении заложников, однако делать это лишь дистанционно, из своего кабинета. Лично в зоны боевых действий этот чиновник, насколько известно, никогда не ездил.

              Коробков не припомнил публичных заявлений О'Брайена о России, но предположил, что новый советник будет проводить генеральную линию Трампа на «тихое улучшение отношений с Москвой». «Это может подразумевать и давление на Киев с тем, чтобы тот продолжал диалог с президентом Путиным», – полагает политолог.

              В российском парламенте от назначения О'Брайена не ждут никаких особых перемен. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что вне зависимости от взглядов и пристрастий членов команды Трампа главные решения все равно будет принимать президент. Именно этим объясняются многочисленные увольнения сотрудников администрации, которые в чем-либо оказались не согласны с хозяином Белого дома. Тот же О'Брайен станет четвертым по счету советником по нацбезопасности за последние годы.

              «Либо человек вписывается в представления Трампа о мире и в итоге становится хорошим исполнителем, понимает все прямые и косвенные намеки шефа, либо превращается в хромую утку и теряет свой пост», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.


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