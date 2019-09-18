Эксперт: О’Брайен будет строго проводить линию Трампа

«Роберт О’Брайен – человек широких компетенций. Не новичок в национальной безопасности, участвовал в разработке методик освобождения заложников, неплохой специалист по Ближнему Востоку», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя назначение нового советника президента США по национальной безопасности.

«Из пятерых «финалистов», список которых Трамп объявил еще в понедельник, выбор в пользу О'Брайена – самый технический. Это хороший специалист, который умеет быстро принимать решения, но при этом у него не будет собственной повестки, за ним нет никакой субъектности, которая была за Болтоном. Трампу хватило Болтона», – пояснил эксперт.

По его словам, Трампу сейчас нужен советник по национальной безопасности, который будет строго проводить линию президента.

«Если Майк Помпео нужен был как специалист широкого профиля (с одной стороны, поддерживает своего президента, а с другой – много чего умеет), то Болтон нужен был, чтобы покончить с наследием старой администрации. И с этим он справился хорошо, заметно перестроив свой аппарат. Но потом начались проблемы. Болтон стал делать шаги, которые Трампу были не нужны», – напомнил Дробницкий.

«Советник президента по национальной безопасности – это по статусу второй человек после руководителя администрации. При этом если глава администрации не на виду, то советник часто выполняет публичную роль. Сейчас важно будет обратить внимание на то, насколько публичным будет О'Брайен, прозвучат ли, например, его заявления по поводу тройки Москва – Вашингтон – Пекин или по Ближнему Востоку», – отметил политолог.

«Если начнется заметное цитирование О'Брайена в прессе, то мы поймем, что процесс становления нового советника ускоряется, – резюмировал собеседник. – Если О'Брайену по этому поводу не будет дано жестких поручений, значит, скорее всего, его выход на публику произойдет не раньше выборов 2020 года».

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что назначит своим новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. «Я рад объявить, что я назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает на посту специального представителя президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он сделает отличную работу!» – написал Трамп в Twitter.