Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит своим новым советником по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

«Я рад объявить, что я назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает на посту специального представителя президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он сделает отличную работу!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее СМИ уже сообщали, что Трамп беседовал со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайеном на предмет его возможного назначения на пост советника по нацбезопасности.

До этого Трамп заявлял, что на место советника рассматриваются 15 кандидатур.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об увольнении самого антироссийского члена команды Трампа, советника по нацбезопасности Джона Болтона.