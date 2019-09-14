Назван кандидат на место помощника Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в ходе поиска кандидатов на место нового помощника по национальной безопасности в пятницу беседовал со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайеном, сообщают американские СМИ.

Газета The Washington Post пишет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что в Вашингтоне О'Брайена считают «безопасным выбором», учитывая его хорошие отношения с коллегами как в госдепартаменте, так и в Пентагоне, передает ТАСС.

«Обходительные манеры» О'Брайена, по мнению должностных лиц, будут создавать контраст с поведением Джона Болтона, который ранее занимал пост советника Трампа по нацбезопасности.

«В Белом доме хотят иметь командного игрока», – заявил один из источников.

Отмечается, что кандидатуру О'Брайена одобряет госсекретарь США Майкл Помпео. Его поддержкой в данном вопросе пользуются и помощник председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

В числе других претендентов на место Болтона The Washington Post называет советника по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кита Келлогга, спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

С Гренеллом Трамп встретится в субботу. Однако тот ранее конфликтовал с Помпео и другими представителями американского внешнеполитического ведомства из-за того, что «широко толковал свои обязанности» главы дипмиссии в Берлине, а также не всегда координировал действия с другими послами США в странах Европы.

Сам Трамп заявлял, что на место его советника по вопросам нацбезопасности рассматриваются 15 кандидатур. При этом он исключил из числа кандидатов Помпео.

Американский лидер заявлял также, что с ним «очень весело работать».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды – советника по нацбезопасности Джона Болтона.