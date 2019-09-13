Трамп объяснил, почему работать с ним «просто» и «весело»

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что с ним «очень весело работать».

По словам Трампа, многие хотят заполучить освободившийся после отставки Джона Болтона пост советника президента США по нацбезопасности. Трамп считает, что «это отличная работа».

«Потому что очень весело работать с Дональдом Трампом», – приводит его слова ТАСС.

Американский лидер заверил, что с ним «очень просто работать».

«Потому что я принимаю все решения», – сказал Трамп.

Напомним, Трамп сообщил, что есть 15 кандидатов на место Болтона.