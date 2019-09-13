Трамп опроверг назначение Помпео на место Болтона

Глава Госдепа Майк Помпео не станет советником по нацбезопасности, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщил хозяин Белого дома, Помпео предпочитает, чтобы советником Трампа стал «кто-нибудь другой», передает РИА «Новости».

Глава американского государства рассказал, что на место Болтона есть 15 кандидатов – «каждый хочет» занять этот пост, добавил президент.