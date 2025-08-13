Российским туристам за рубежом рекомендовали с запасом пополнить счет телефона

АТОР: Туристам из России следует с запасом пополнить счет телефона

Tекст: Валерия Городецкая

Это поможет избежать проблем с доступностью связи в случае непредвиденных обстоятельств, сообщили в АТОР, передает ТАСС.

В рекомендациях также подчеркивается, что родственников и друзей стоит предупредить о возможных сложностях связи.

«Если им не удается дозвониться, это не означает, что произошли неприятности – это новые особенности работы сервиса», – подчеркнули в АТОР.

В ассоциации добавили, что даже если возникнут проблемы с WhatsApp или Telegram, всегда можно воспользоваться альтернативными мессенджерами. В их числе упоминаются как зарубежные, так и российские сервисы, например VK-мессенджер или Max.

Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

В Минцифры заявили, что доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram совершались десятки миллионов мошеннических звонков, государство внимательно относится к этой проблеме, поэтому ввело ограничения из-за масштаба угрозы.