Российским туристам за рубежом рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
Российские туристы, находящиеся за рубежом или планирующие поездки, должны заблаговременно пополнить мобильный счет, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Это поможет избежать проблем с доступностью связи в случае непредвиденных обстоятельств, сообщили в АТОР, передает ТАСС.
В рекомендациях также подчеркивается, что родственников и друзей стоит предупредить о возможных сложностях связи.
«Если им не удается дозвониться, это не означает, что произошли неприятности – это новые особенности работы сервиса», – подчеркнули в АТОР.
В ассоциации добавили, что даже если возникнут проблемы с WhatsApp или Telegram, всегда можно воспользоваться альтернативными мессенджерами. В их числе упоминаются как зарубежные, так и российские сервисы, например VK-мессенджер или Max.
Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.
В Минцифры заявили, что доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram совершались десятки миллионов мошеннических звонков, государство внимательно относится к этой проблеме, поэтому ввело ограничения из-за масштаба угрозы.