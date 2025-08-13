Минцифры: Ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp снизят число мошенничеств

Tекст: Валерия Городецкая

«Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным Минцифры, речь идет только о частичном ограничении – оно касается исключительно голосовых вызовов. Другие функции мессенджеров продолжат работать.

Власти отмечают, что система «Антифрод», к которой подключились все российские операторы, позволяет блокировать до 90% мошеннических вызовов с подменных номеров. Однако из-за эффективности этой системы злоумышленники все чаще используют иностранные мессенджеры, заблокировать вызовы через которые телеком-компании не могут.

Минцифры напомнило, что зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp (принадлежащий Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), неоднократно отказывались выполнять требования российского законодательства, включая предоставление информации по запросам правоохранительных органов. При этом такие запросы от зарубежных спецслужб услуги выполняют.

В ведомстве добавили, что доступ к звонкам будет восстановлен, если иностранные сервисы начнут соблюдать требования российского законодательства. Пользователям предлагают воспользоваться отечественными аналогами с защищенной инфраструктурой.

Напомним, в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками.