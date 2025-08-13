Депутат: Через дозвоны в WhatsApp и Telegram мошенники лишали россиян огромных сумм денег

Депутат Кирьянов об ограничении WhatsApp: Цель не наказывать за выбор технологий, а обеспечить безопасность

Tекст: Андрей Резчиков

«Ограничения на звонки через Telegram и WhatsApp давно назревали и в этом нет ничего удивительного. Основной массив мошеннических дозвонов из-за рубежа шел именно через WhatsApp и Telegram. Подобные ограничения – это вопрос защиты от десятков миллионов мошеннических звонков», – отметил Артем Кирьянов, зампред комитета Госдумы по экономической политике.

Собеседник считает, что ввести подобные ограничения пришлось из-за масштаба проблемы с телефонным мошенничеством. А решить ее каким-то иным способом было нельзя. «В зоне риска – наименее защищенные категории граждан: пенсионеры, люди предпенсионного возраста, дети и подростки. Статистика показывает, что именно через два самых популярных мессенджера мошенники ежегодно лишают россиян огромных сумм», – пояснил депутат. По его словам, через голосовые звонки в Telegram и WhatsApp люди также вовлекаются в деятельность «экстремистского и террористического характера». «Значит, возможность совершать голосовые звонки через эти мессенджеры надо убирать», – указал Кирьянов.

Вводимые ограничения на звонки через иностранные мессенджеры не будут препятствовать обмену сообщениями в WhatsApp и Telegram. При этом для голосовых вызовов есть отечественная альтернатива. «Официальный запуск национального мессенджера Max со всеми опциями, в том числе голосовыми звонками, позволил поставить новую преграду перед мошенниками. К мессенджеру Max у государства нет вопросов. Другие мессенджеры находятся в западных юрисдикциях и не соблюдают законодательство о «приземлении» в России юридических лиц и другие законы, направленные на защиту российских граждан», – сказал депутат.



Кирьянов подчеркнул, что в России не планируют вводить санкции за использование Telegram, WhatsApp и других иностранных мессенджеров. «Наша цель не наказывать граждан за выбор технологий, а обеспечить их безопасность в цифровом пространстве», – заключил спикер.

В среду Роскомнадзор официально сообщил о том, что в зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками. Остальные функции продолжают работать без изменений.

Ранее МВД России сообщало, что наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах. WhatsApp принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской.