Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.12 комментариев
Названо условие для восстановления звонков в Telegram и WhatsApp
Минцифры: Ограничение на звонки в Telegram и WhatsApp снимут при соблюдении закона
Доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры. В ведомстве пояснили, что восстановление функций звонков в иностранных мессенджерах будет возможно только после того, как сервисы выполнят все обязательства по соблюдению российского законодательства.
Ранее Роскомнадзор объявил о введении в России частичны ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.