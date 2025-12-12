ВТБ предупредил о росте мошенничества с электронными дневниками школьников

ВТБ зафиксировал резкий рост мошенничеств с электронными школьными дневниками

Tекст: Мария Иванова

ВТБ зафиксировал значительный рост мошеннических схем, связанных с электронными школьными дневниками, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы банка, злоумышленники представляются по телефону учителями либо сотрудниками школ и просят школьников, их родителей или педагогов «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник.

Часто аферисты также звонят от имени медсестры и требуют пройти «срочный медосмотр» для допуска к занятиям, объясняют в ВТБ. Создав атмосферу доверия, мошенники пытаются получить коды из смс или push-уведомлений, связанные с госпорталом или банковскими сервисами, либо под разными предлогами заманивают на фишинговые сайты.

Как отметил замруководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев, «мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая «легкий заработок».

ВТБ настоятельно рекомендует родителям не только устанавливать защитные технологии на устройства своих детей, но и обсуждать с ними возможные сценарии мошенничества. Банк советует прекратить подозрительный разговор, сразу сообщать о случившемся взрослым и обязательно уточнять информацию у классного руководителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали манипулировать детьми с помощью доступа к игре Roblox. Кроме того аферисты создают фишинговые сайты, которые имитируют «Госуслуги» и Минобрнауки, чтобы получить данные и доступ к учетным записям школьников на территории России.

МВД рассказало о том, что мошенники используют разные схемы в зависимости от возраста жертв.