Депутаты Словакии потребовали публичных извинений от экс-премьера Матовича

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат от правящей партии Smer-SD Ян Рихтер потребовал от бывшего премьера и лидера оппозиционного движения Slovensko Игоря Матовича публичных извинений за оскорбления в адрес коллег, сообщает РИА «Новости».

Скандал разгорелся на заседании парламента в Братиславе вечером в четверг: Матович вступил в перепалку с депутатами Smer-SD Зузаной Матейичковой и Зузаной Плевиковой. И, по словам Матейичковой, даже толкнул ее.

На заседании парламента Рихтер заявил: «Я хочу попросить депутата Матовича публично извиниться за свои высказывания, которые он сделал вчера, и вульгарные оскорбления в адрес коллег из партий Smer-SD и Hlas-SD». Предложение встретили аплодисментами. После Рихтера слово взяла Плевикова и также потребовала извинений от Матовича, отметив, что он оскорбил и депутата Hlas-SD Зденку Мачицову.

Инцидент с участием Матовича произошел на фоне выступления премьер-министра Роберта Фицо. Матович подошел к трибуне в черной толстовке с антиправительственным лозунгом и стал мешать Фицо отвечать на вопросы. Вице-спикер Мартин Дубеци был вынужден прервать заседание и несколько раз попросил Матовича покинуть трибуну, после чего премьер продолжил выступление.

Матович известен своими провокациями. В начале декабря он развесил тряпки для уборки на места депутатов Hlas-SD, отсутствовавших на заседании, и позже пояснил журналистам, что таким образом хотел продемонстрировать их неготовность обсуждать отставку министра транспорта после двух крупных катастроф на железной дороге в октябре и ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего главу правительства Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском телешоу. Правительственная коалиция в Словакии оказалась под угрозой из-за разногласий между партийными лидерами.