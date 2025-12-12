Стубб: У Евросоюза нет единого плана по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Стубба, европейского мирного решения не существует: есть лишь три основных документа, касающихся конфликта, передает РИА «Новости».

Стубб уточнил, что первый документ – это план из двадцати пунктов, в числе которых фигурируют и вопросы территорий. Второй документ, по словам Стубба, касается гарантий безопасности; по этой теме сейчас ведутся консультации между США, Украиной и странами Европы. Третий план касается восстановления Украины после завершения конфликта.

Президент Финляндии подчеркнул, что сейчас основное внимание в международной повестке уделяется именно вопросам территориального урегулирования и предоставления гарантий безопасности.

Ранее Стубб указывал на высокую вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран Европы передали президенту США Дональду Трампу новое предложение по возможным территориальным уступкам со стороны Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция Европы «никому не интересна», так как элиты ЕС сделали ставку на «стратегическое поражение» России руками киевского режима.

Лавров также отметил, что страны Европы провалили все шансы повлиять на урегулирование украинского кризиса с 2014 года.