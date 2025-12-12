В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

Tекст: Евгений Поздняков

«Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

«Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

«Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

«Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.