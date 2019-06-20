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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Новый человек во главе Пентагона – это сигнал для Китая

Многие не преминули задаться вопросом: полагает ли Эспер, что США в состоянии победить даже в ядерной войне?Фото: Ron Sachs/ZUMA/ТАСС
Слухи о бытовом насилии в семье главы Пентагона Патрика Шэнахэна не прошли для него даром. Президент Дональд Трамп назначил нового министра обороны – 56-летнего Марка Эспера. Что известно об этом человеке? И почему его назначение воспринимается как сигнал в сторону Китая и ослабление «ястребов» в Белом доме?  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

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Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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            Многие не преминули задаться вопросом: полагает ли Эспер, что США в состоянии победить даже в ядерной войне?   20 июня 2019, 10:02
            Фото: Ron Sachs/ZUMA/ТАСС
            Текст: Артем Филиппов

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            Слухи о бытовом насилии в семье главы Пентагона Патрика Шэнахэна не прошли для него даром. Президент Дональд Трамп назначил нового министра обороны – 56-летнего Марка Эспера. Что известно об этом человеке? И почему его назначение воспринимается как сигнал в сторону Китая и ослабление «ястребов» в Белом доме?

            Налицо очередной этап кадровой карусели в администрации Трампа: Марк Эспер – это уже третий министр обороны или и. о. министра за последние два с половиной года. После того, как Джеймс Мэттис покинул Пентагон, публично выразив несогласие с позицией президента по выводу части американского контингента из Сирии и Афганистана, исполняющим обязанности стал Патрик Шэнахэн.

            За полгода своей работы он так и не избавился от приставки «и. о.» – президент Трамп не предоставил сенату его кандидатуру для официального утверждения. Со своей стороны сенаторы неоднократно возмущались тем, что ФБР не поделилось с ними детальным досье на Шэнахэна.

            Возможно, новые кадровые решения Трампа связаны с той информацией, которую 9 июня опубликовало влиятельное издание Washington Post. По данным газеты, в 2010 и 2011 годах в семье Патрика Шэнахэна имели место два компрометирующих эпизода. В первом случае было зафиксировано нападение бывшей жены Шэнахэна на него самого, во втором 17-летний сын Шэнахэна Уильям избил бейсбольной битой свою мать. В материале особенно подчеркивался тот факт, что Шэнахэн выступил в защиту сына.

            Позднее он заявил, что не одобряет семейное насилие в любом его проявлении. Но в современных американских реалиях у подобных инцидентов нет срока давности, и Патрик Шэнахэн предпочел уйти в отставку, пока не разгорелся скандал.

            О Марке Эспере известно, что он получил блестящее образование, окончив военную академию Вест-Пойнт, школу им. Кеннеди при Гарвардском университете и Университет Джорджа Вашингтона. Эспер – боевой офицер, подполковник, участник войны в Персидском заливе в составе элитной 101-й воздушно-десантной дивизии, имеет ряд американских и иностранных наград. Со времен президента Джорджа Буша – младшего он занимал различные посты в военном ведомстве, последняя его должность – министр армии США (с ноября 2017 года).

            В обязанности министра армии входит множество вопросов, касающихся жизни и деятельности почти полутора миллионов военнослужащих, содержания военной инфраструктуры, найма персонала, финансового управления, закупки вооружений и т. п. Помимо этого Марк Эспер работал штатным сотрудником ряда сенатских комитетов по международным отношениям и делам правительства, отвечая за вопросы безопасности.

            Особый интерес в биографии нового врио представляют его тесные отношения с военно-промышленной компанией Raytheon, в которой с июля 2010 года Эспер занимал пост вице-президента по связям с государственными органами. Учитывая, что его предшественник Шэнахэн был выходцем из корпорации Boeing, можно констатировать, что одного военного лоббиста во главе Пентагона сменил другой.

            Издание The Hill, освещающее работу сената и палаты представителей Конгресса, два года подряд (2015–2016) признавало Эспера одним из ведущих корпоративных лоббистов в Вашингтоне, оказывавшим большое влияние на формирование годового оборонного бюджета США.

            Назначение Эспера на пост министра армии почти два года назад происходило на фоне смотра кандидатов, имеющих серьезные связи с оборонной промышленностью и стремящихся получить какой-либо важный пост в Пентагоне. Именно это побудило одиозного сенатора Джона Маккейна, возглавлявшего комитет по вооруженным силам, заявить, что он больше не поддержит ни одну кандидатуру оборонного лоббиста на руководящие должности в военном ведомстве.

            Эсперу еще предстоит утверждение в Сенате, но он контролируется республиканцами, и с этим не должно возникнуть проблем, тем более что его уже публично поддержали достаточно влиятельные политики, например Джеймс Инхоф – сменщик Маккейна на посту председателя комитета по вооруженным силам. Кроме того, конгрессменов не устраивает ситуация, которую они называют отсутствием лидерства: на данный момент многие ключевые должности в Пентагоне, включая министра обороны, заместителя министра обороны, министра военно-воздушных сил и министра армии, заполнены исполняющими обязанности.

            Также необходимо отметить, что приход Эспера меняет расклады внутри администрации Трампа. Президент противопоставляет чрезмерной воинственности советника по национальной безопасности Джона Болтона относительно «умеренную» связку госсекретаря Майка Помпео и нового военного министра.

            По мнению ряда политологов, назначение Эспера представляет собой аппаратную победу Помпео, с которым они являются однокашниками по Вест-Пойнту (выпуск 1986 года).

            Кстати, накануне появления информации об отставке Шэнахэна совещание с главнокомандующими родов войск в штаб-квартире Центрального командования проводил не Шэнахэн, а сам Помпео, который не входит в военную цепь командования, но явно возложил на себя функции главы Пентагона, включая руководство высшими военными командирами.

            По информации в ряде СМИ, госсекретарь США находился в штабе Центрального командования, чтобы обсудить планы по сдерживанию Ирана и, если потребуется, применение в отношении него военной силы.

            Контраст между Пентагоном и Госдепартаментом в последнее время особенно разителен.

            Госдеп представляет собой системно функционирующее агентство во главе с руководителем, который путешествует по всему миру, регулярно появляется на публичных мероприятиях, дает интервью прессе и в каждом выступлении решительно поддерживает политику президента. У Майка Помпео есть пресс-секретарь, который постоянно проводит брифинги для СМИ, в то время как Пентагон остается практически закрытым для журналистов, во многом оставаясь в тени госсекретаря.

            По мнению Трампа, роль министра обороны сводится к тому, чтобы выполнять указания президента, а не пытаться воздействовать на то, как он использует свои властные прерогативы.

            Марк Эспер является достаточно публичной фигурой, он не раз давал оценку современной политической ситуации в мире и представлял свое видение вооруженных конфликтов будущего. В частности, заявлял, что к 2028 году американская армия сможет выиграть любую войну.

            Естественно, многие не преминули задаться вопросом: полагает ли Эспер, что США в состоянии победить даже в ядерной войне?

            Назначение этого человека – еще один сигнал Китаю на фоне торговых войн, обвинений в кибершпионаже и напряженной обстановки в Восточно-Китайском море. Подобно своим предшественникам на посту главы Пентагона, Эспер неоднократно заявлял о необходимости сдерживать угрозу со стороны КНР и поддерживать международный порядок под руководством США.

            По его же мнению, с ростом могущества Китая и России и утратой американскими вооруженными силами их преимущества США должны думать о войне нового типа в условиях конкуренции великих держав.

            «Вашингтон опоздал с признанием того, что Америка окажется втянута в стратегическую конкуренцию с Китаем на долгие годы, – заявил Эспер в интервью агентству Reuters. – Я изучал растущую военную мощь Пекина задолго до того, как в 2018 году Пентагон принял Национальную стратегию обороны, в которой приоритетное внимание уделялось борьбе с повстанцами в таких в местах, как Афганистан, а также противостоянию Китаю и России».

            Судя по всему, назначение Марка Эспера в Пентагон – это логичное продолжение линии Трампа, взявшего курс на максимально жесткий подход в отношениях с Пекином.


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