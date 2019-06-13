Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

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13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

Пьянство является привычным явлением для американской армииФото: Erik De Castro/Reuters
Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...

Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...

Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

            Пьянство является привычным явлением для американской армии   13 июня 2019, 13:32
            Фото: Erik De Castro/Reuters
            Текст: Артем Филиппов

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            Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США.

            ВМС США в очередной раз оказались в эпицентре скандала, который на этот раз затронул альма-матер подготовки старших офицеров флота – Военно-морской колледж в Ньюпорте (Род-Айленд). Инспекция флота ведет расследование в отношении президента колледжа контр-адмирала Джеффри Харли, обвиняемого в неподобающем поведении и растрате бюджетных средств.

            Военно-морской колледж ВМС США был основан в 1884 году. Он входит в систему курсов усовершенствования командного состава и является одним из высших учебных заведений американской армии и флота. О масштабе скандала свидетельствует хотя бы то, что почти весь высший командный состав ВМС США проходит обучение в Военно-морском колледже. Срок подготовки – десять месяцев по таким дисциплинам, как основы боевых действий, международные отношения, взаимодействие войск и т. д. Колледж готовит старших офицеров к замещению руководящих постов на флотах и в центральном аппарате ВМС, обучая их на двух факультетах: командно-штабном и военно-морской стратегии. Также в колледже проходят подготовку военно-морские офицеры из стран – союзниц США.

            Начало расследованию положила публикация Associated Press. В ней рассказывалось о пребывании на посту руководителя колледжа контр-адмирала Харли, которое отмечено его странным и неуместным поведением, а также пристрастием к машине для изготовления коктейля «маргарита», которую он держал в собственном кабинете. По словам журналистов, в разговорах и переписке многие бывшие и нынешние сотрудники колледжа выражали серьезную обеспокоенность поведением контр-адмирала.

            Десятки электронных писем и документов, полученных Associated Press, показывают, что колледж с трудом выполнял требования Харли по увеличению платежной ведомости сотрудникам в размере 725 тыс. долларов ежегодно, заканчивая каждый финансовый год с дефицитом бюджета в пять млн долларов или больше. Сотрудники также жаловались, что Харли зачастую нанимал неквалифицированных работников на высокооплачиваемую работу и тратил десятки тысяч долларов на контракты с «сомнительными подрядчиками».

            Помимо этого, контр-адмирал Харли рассылал сотни электронных писем обучающимся в колледже офицерам, преподавателям и сотрудникам, в которых предлагал «бесплатные объятия», а также зазывал желающих поиграть в «твистер» у себя в кабинете.

            Например, 12 мая этого года Харли разослал всему колледжу электронное письмо, к которому приложил фотографии своего нового парадного портрета со следующей подписью: «Ему нравились кошки, «Звездный путь», красное вино, бейсбол – и он был одержим поисками лучшего рецепта для ухода за своими волосами». (Контр-адмирал Харли абсолютно лыс, по его мнению, данное письмо – это отличный способ посмеяться над самим собой). В ответ на обвинения отстраненный президент заявил, что подобные письма всего лишь отражают его «беззаботный стиль руководства», а сам он старался быть «нестандартным лидером, использующим юмор с целью снять напряжение в суровой среде учебного заведения».

            «Бесплатные объятия» были придуманы в 2004 году австралийским уличным артистом Хуаном Манном, участники движения выходят на улицы и предлагают встречным прохожим свои объятия. То, что уместно на улице, вряд ли соответствует обстановке кабинетов и аудиторий прославленного Военно-морского колледжа. Да и трудно представить себе увешанного наградами, пожилого контр-адмирала, который в пьяном виде пытается играть в «твистер» со своими подчиненными. Однако, как выясняется, в американском флоте было возможно и такое.

            В апреле 2018 года в управление главного инспектора ВМС США поступила анонимная жалоба от сотрудников колледжа, в которой они изобразили контр-адмирала Харли как алкоголика, который повсюду таскал за собой свою машину для «маргариты» и делился алкогольным напитком со всеми желающими. «Офисная маргарита», как ее прозвали в колледже, повинуясь причудливому настроению президента, могла появиться в одной из общих столовых или в кабинетах других руководителей колледжа.

            «Он приглашал сотрудников в свой офис для вечерних напитков, принуждая их либо подчиниться, потому что он начальник, либо неловко отклонить его предложение под предлогом того, что они не хотят пить в течение рабочего дня», – утверждалось в жалобе. В ней также выражалось сожаление по поводу того, как Харли тратил свое время и ресурсы вверенного ему учебного заведения. «Разрушительный и этически неприемлемый стиль руководства [контр-адмирала] уничтожает колледж, Харли должен быть немедленно смещен», – подчеркивалось в письме сотрудников. Особенно они настаивали на проверке финансовой деятельности руководства учебного заведения.

            Но, как это принято в Пентагоне, сначала особой реакции не последовало. Более того, контракт с Харли был продлен на четвертый год. В январе 2019 года несколько сотрудников колледжа на условиях анонимности сообщили следующее: «Пьянство продолжается, моральный дух находится на рекордно низком уровне», и вновь призвали обратить внимание на бюджетные махинации контр-адмирала Харли.

            И только после публикации в Associated Press высокопоставленное начальство организовало инспекторскую проверку и на время расследования перевело Харли на одну из должностей в аппарате ВМС. Источники в Пентагоне утверждают, что следующим главой колледжа может стать гражданское лицо.

            Конечно,

            пьяненький контр-адмирал, таскающий по военно-морскому колледжу коктейльную машину, а в промежутках между чудачествами вольно распоряжающийся деньгами американских налогоплательщиков – это не самое серьезное правонарушение на американском флоте.

            Особенно по сравнению с тридцатью адмиралами, причастными к 25-летней коррупционной схеме обслуживания военных кораблей США в Юго-Восточной Азии, громкое расследование которой случилось в мае 2016 года. Но это яркая черта на полотне структурного разложения американской армии и флота.

            О чем говорить, если министерство обороны США который год не может пройти аудиторскую проверку, теряя в документах не только десятки боевых вертолетов, но и сотни принадлежащих себе зданий. И это на фоне сообщений корпуса морской пехоты о десятилетнем рекорде самоубийств в своих рядах, зафиксированном в прошлом году, или попыток командования пресечь эпидемию наркомании и суицида в элитном подразделении ВМС «морские котики» (SEALS). За красивым фасадом американского военного флота прячутся некрасивые истории.

            Веселый контр-адмирал Джеффри Харли наверняка захватит с собой на новую должность свою машинку для «маргариты» и парадный портрет «любителя кошек и красного вина». Говорят, что следующее место его работы – штаб ВМС, в коридорах которого наверняка резко возрастет количество «бесплатных объятий».


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