На американской подлодке разгорелся сексуальный скандал

О деталях разгоревшегося на подводной лодке USS Florida ВМС США сексуального скандала рассказали в американском издании Military.com.

В материале говорится, что в июне 2018 года помощник капитана Грегори Керчера рассказал своему начальнику, что один или несколько членов экипажа субмарины написал два списка: в одном каждой находящейся на борту женщине были присвоены оценки в виде разного количества звезд, а во втором – содержались комментарии сексуального характера, которые оценивали женский коллектив, пишет РИА «Новости».

После того, как слухи распространились среди всех членов экипажа подводной лодки, женщины начали переживать за свою безопасность. Керчер пытался самостоятельно установить тех, кто составил список, не давая ход официальному расследованию. Однако когда информация об инциденте достигла руководства ВМС США, капитана отправили в отставку из-за «потери уверенности в его способности руководить командой».

Отмечается, что USS Florida является второй подводной лодкой ВМС США, где служат женщины-подводники. В то время, как разгорелся скандал, на борту субмарины находилось 32 женщины из 173 членов экипажа.