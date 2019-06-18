Шанахан отказался от борьбы за пост главы Пентагона из-за драки с женой

Отказ Патрика Шанахана от борьбы за пост главы Пентагона связан со скандальной историей о бытовом насилии, сообщают американские СМИ.

В бытовом насилии Шанахана обвинила экс-супруга Кимберли Джординсон. В 2010 году, когда они еще состояли в браке, супруги устроили дома скандал. Перед этим они в гостях употребляли алкоголь. Джординсон вызвала полицию, но правоохранители арестовали по подозрению в бытовом насилии ее, а не Шанахана, хотя позднее обвинения сняли, передает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

Шанахан в письменном заявлении заверил, что «никогда не поднимал руку на свою бывшую жену». Отказ от уже выдвинутых обвинений в ее адрес он объяснил «интересами семьи».

Кроме того, Шанахан заявил, что хотел бы возглавить Пентагон, но еще сильнее он хочет «быть хорошим отцом». По его словам, борьба за пост министра обороны США привела бы к тому, что трое его детей «вновь пережили» бы «болезненную главу в жизни семьи».

При этом Шанахан заявил, что США уверенно развивают вооруженные силы, чтобы «конкурировать с Китаем и Россией».

Джординсон по-прежнему настаивает на своей версии событий.

Один из их детей заявил, что ответственность за случившееся несет именно Джординсон. Кроме того, он заявил, что девять лет назад дал неточные показания по просьбе матери. Сейчас Уиллу Шанахану 24 года.