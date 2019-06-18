США представили новое «доказательство» причастности Ирана к нападениям на суда

В США полагают, что нападение на танкеры в Оманском заливе могли осуществить только прошедшие подготовку в вооруженных силах диверсанты, об этом заявил зампред комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва.

Нападение на танкеры было «совершено силами, которые прошли военную подготовку и являются боеготовыми», заявил генерал, передает ТАСС.

«Единственной страной в регионе, имеющей мотив [к этому нападению], является Иран», – сказал представитель Вооруженных сил США.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. США незамедлительно обвинили Иран в нападении на танкеры.

После этого исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.