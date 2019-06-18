Трамп назвал причину для объявления войны Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что готов начать войну против Ирана, чтобы не допустить попадания в руки Тегерана ядерного оружия.

В ходе интервью Трампа спросили, из-за каких конкретно действий он будет рассматривать начало военных действий против Ирана. «Определенно, из-за ядерных вооружений», – ответил глава государства, передает ТАСС. «Насчет остального я бы оставил вопросительный знак», – добавил Трамп.

Также американский лидер назвал «очень незначительными» приписываемые Ирану действия, включая атаки на танкеры в Оманском заливе.

Также он отрицательно ответил на вопрос, рассматривает ли он сейчас возможность войны с Ираном. «Я бы так не сказал. Я не могу сказать такое вообще», – сказал глава государства.

Журналисты Time отметили, что по этому вопросу Трамп занял менее радикальную позицию, чем госсекретарь Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Трамп добавил, что Оманский залив с точки зрения нефтяных поставок для США имеет не столь важное значение, как для Китая или Японии.

«Мы [США] получаем ее [нефть] очень мало. Мы достигли огромного прогресса в области энергетики за последние два с половиной года», – сказал президент США.

Он добавил, что из-за развития энергетического комплекса страны США находятся уже не в том положении, в котором находились на Ближнем Востоке раньше.

Трамп отметил, что верит в выводы американской разведки об ответственности Ирана за нападение на танкеры в Оманском заливе.

Он указал, что Иран снизил антиамериканскую риторику после заключения соглашения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). «Когда они подписывали это соглашение, то их риторика всегда была о смерти Америки, об уничтожении Америки и расправе над Америкой. Я теперь не слышу такого столь часто», – заключил Трамп.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. США незамедлительно обвинили Иран в нападении на танкеры.

После этого исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.