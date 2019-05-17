Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа?

Президент США Дональд Трамп сильно раздражен своими ближайшими советниками, прежде всего Джоном Болтоном, который отвечает в Белом доме за вопросы национальной безопасности. Как утверждает сразу несколько американских изданий, среди которых The New York Times и CNN, недовольство президента вызывает также позиция вице-президента США Майка Пенса и главы Госдепартамента Майка Помпео. Трамп в первую очередь не согласен с агрессивной риторикой в адрес Ирана и Венесуэлы.

Напомним, в последнее время неоднократно сообщалось о возможности начала Вашингтоном военной операции против Ирана, а также вмешательства в Венесуэлу, где продолжается противостояние президента Николаса Мадуро с оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо.

В публикации СNN говорится, что советники Трампа своими заявлениями создают впечатление грядущей войны с Ираном и даже с Венесуэлой. Как пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, в администрации Трампа боятся, что Иран ударит первым. По всей видимости, это отсылка к позиции именно Болтона, который в прошлом году обязал Пентагон представить Белому дому возможные варианты превентивных ударов по Исламской Республике.

Сразу после своего прихода в администрацию в апреле 2018 года Болтон (сменил на этом посту советника по национальной безопасности США генерал-полковника Герберта Макмастера) усилил политику изоляции и давления по отношению к Ирану.

Что касается позиции по Венесуэле, то еще в январе этого года, когда противостояние только набирало обороты, Болтон заявлял, что Вашингтон не исключает варианта военного вторжения, если Мадуро не пойдет на уступки оппозиции и продолжит удерживать власть.

По оценке французской Le Monde, Болтон просчитался в своих оценках по поводу происходящего в Венесуэле и завел стратегию США в тупик, так как Мадуро не собирается уходить. Теперь Трампу остается вмешаться в конфликт напрямую или ждать ухудшения обстановки.

«Дела идут не так, как предполагали в Венесуэле – во всяком случае не так, как предсказывали США. Или, если еще точнее: не так, как предсказывал Джон Болтон»,

– пишет Le Monde.

Как отмечает газета, «взбешенный» Болтон опубликовал в Twitter имена тех, кто планировал предать Мадуро, а также рассказал о намерении президента бежать на Кубу, от которого он отказался после уговоров Москвы. Как утверждает The Washington Post, Трамп «не оценил» пыла советника в этом деле: он посчитал, что его плохо проинформировали о ситуации в Венесуэле, заставив совершить ошибку.

По мнению экспертов, недовольство Трампа позицией своих соратников растет, что дает повод американским СМИ упрекать его в бессилии взять ситуацию под свой контроль. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов подчеркивает, что «мировоззрение Трампа пришло в противоречие с тем, как хотели бы действовать его ближайшие соратники».

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«Это как коллизия между разными подходами к позиции Соединенных Штатов в мире, которая проявляется постоянно из-за раскола общества. Раскол общества идет не только между сторонниками и противниками Трампа, но и среди тех, кто безусловно поддерживает или не поддерживает Трампа. И там есть различные взгляды на то, как Америка должна повести себя», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт называет разногласия внутри американской администрации ярким проявлением такой коллизии. «В данном случае Трамп последовательно идет своим курсом и демонстрирует некое количество здравого смысла, понимая, что одно дело блефовать, а другое – оказаться в ситуации, когда ты уже обязан действовать. А действовать он не хочет, поскольку это противоречит его взглядам», – считает собеседник.

Что касается будущего Болтона и его шансов остаться в ранге советника Трампа, то гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не спешит ставить на карьере чиновника крест. «Болтон принимает решения неожиданно, порой под влиянием каких-то эмоций. Но то, что в американской администрации существуют разногласия, и то, что Болтон представляет наиболее агрессивную ее часть, сомнений быть не может. Поэтому будущее его под вопросом», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, разногласия касаются не только Ирана и Венесуэлы, но и многих других региональных проблем, включая Северную Корею. «С одной стороны, есть желание вести себя жестко, уверенно, идти на односторонние шаги. С другой – Трамп хочет свернуть обязательства, не ввязываться в конфликты и по возможности минимизировать издержки, связанные с такими конфликтами», – подчеркнул Кортунов.

В свою очередь американист Борис Межуев напомнил, что Болтон играет в администрации роль «злого полицейского». Этим назначением президент США давал понять Ирану и Венесуэле – «дескать, у меня в администрации есть такой «ястреб», бойтесь его, а я такой добрый, идите со мной на самые разные сделки».

Но события последнего времени показали, что Болтон обладает куда более большими полномочиями. «Человек, который делает заявления по поводу отправки линкора «Авраам Линкольн», мол, на каждую провокацию Ирана мы ответим ударом по этой стране... Этот человек совершенно явно персона с гораздо большими полномочиями, чем это обычно принято для советника президента США по национальной безопасности», – пояснил Межуев.

По оценке эксперта, такая уверенность и «непотопляемость» Болтона выражает настроения очень влиятельной политической американской элиты, которая связана с Ближним Востоком и чьи интересы распространяются на Израиль, Саудовскую Аравию и весь антииранский блок. Сюда же входят и военно-промышленный комплекс, и силы, ориентированные на усиление контроля США в Латинской Америке. Более того, сам Трамп обязан Болтону тем, что «устоял в результате «дела Мюллера» и получил поддержку определенных сегментов американской прессы».

«Присутствие Болтона демонстрирует, что Трамп следует курсом Джорджа Буша-младшего и что он является американским империалистом, хоть и немножко с другой риторикой и другими внутриполитическими перспективами», – констатировал эксперт.

Межуев уверен, что у Трампа нет возможностей освободиться от Болтона так же просто, как от Макмастера. «С кем тогда останется Трамп? Кто будет составлять его группу поддержки в американской прессе и элите? Это сразу вызовет много вопросов у союзников Трампа в Сенате. Они не станут противниками Трампа, но ситуация для него обострится, поэтому он пытается лавировать», – объяснил Межуев.

Он добавил, что команда по национальной безопасности во главе с Болтоном и Помпео «ведет США к огромному военному конфликту». В связи с этим может увеличиться давление европейских элит на американскую администрацию с целью увольнения Болтона, «но в том, что это приведет к отставке, никакой уверенности не существует».

«У Трампа нет возможности поставить на место Болтона столь же влиятельную и самостоятельную фигуру, которая обеспечит ему надежный политический тыл в Республиканской партии. Болтон – это человек, который на сегодняшний день реально управляет американской внешней политикой. И Трампу надо будет найти как минимум фигуру столь же мощную и столь же лояльную ему. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что отставка Болтона произойдет в ближайшее время», – резюмировал Борис Межуев.