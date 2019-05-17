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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:43  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником ТрампаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты, с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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          • Да, на любых условиях

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            Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

            С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником Трампа   17 мая 2019, 14:50
            Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков,
            Иван Абакумов

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            Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа?

            Президент США Дональд Трамп сильно раздражен своими ближайшими советниками, прежде всего Джоном Болтоном, который отвечает в Белом доме за вопросы национальной безопасности. Как утверждает сразу несколько американских изданий, среди которых The New York Times и CNN, недовольство президента вызывает также позиция вице-президента США Майка Пенса и главы Госдепартамента Майка Помпео. Трамп в первую очередь не согласен с агрессивной риторикой в адрес Ирана и Венесуэлы.

            Напомним, в последнее время неоднократно сообщалось о возможности начала Вашингтоном военной операции против Ирана, а также вмешательства в Венесуэлу, где продолжается противостояние президента Николаса Мадуро с оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо.

            В публикации СNN говорится, что советники Трампа своими заявлениями создают впечатление грядущей войны с Ираном и даже с Венесуэлой. Как пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, в администрации Трампа боятся, что Иран ударит первым. По всей видимости, это отсылка к позиции именно Болтона, который в прошлом году обязал Пентагон представить Белому дому возможные варианты превентивных ударов по Исламской Республике.

            Сразу после своего прихода в администрацию в апреле 2018 года Болтон (сменил на этом посту советника по национальной безопасности США генерал-полковника Герберта Макмастера) усилил политику изоляции и давления по отношению к Ирану.

            Что касается позиции по Венесуэле, то еще в январе этого года, когда противостояние только набирало обороты, Болтон заявлял, что Вашингтон не исключает варианта военного вторжения, если Мадуро не пойдет на уступки оппозиции и продолжит удерживать власть.

            По оценке французской Le Monde, Болтон просчитался в своих оценках по поводу происходящего в Венесуэле и завел стратегию США в тупик, так как Мадуро не собирается уходить. Теперь Трампу остается вмешаться в конфликт напрямую или ждать ухудшения обстановки.

            «Дела идут не так, как предполагали в Венесуэле – во всяком случае не так, как предсказывали США. Или, если еще точнее: не так, как предсказывал Джон Болтон»,

            – пишет Le Monde.

            Как отмечает газета, «взбешенный» Болтон опубликовал в Twitter имена тех, кто планировал предать Мадуро, а также рассказал о намерении президента бежать на Кубу, от которого он отказался после уговоров Москвы. Как утверждает The Washington Post, Трамп «не оценил» пыла советника в этом деле: он посчитал, что его плохо проинформировали о ситуации в Венесуэле, заставив совершить ошибку.

            По мнению экспертов, недовольство Трампа позицией своих соратников растет, что дает повод американским СМИ упрекать его в бессилии взять ситуацию под свой контроль. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов подчеркивает, что «мировоззрение Трампа пришло в противоречие с тем, как хотели бы действовать его ближайшие соратники».

            «Это как коллизия между разными подходами к позиции Соединенных Штатов в мире, которая проявляется постоянно из-за раскола общества. Раскол общества идет не только между сторонниками и противниками Трампа, но и среди тех, кто безусловно поддерживает или не поддерживает Трампа. И там есть различные взгляды на то, как Америка должна повести себя», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт называет разногласия внутри американской администрации ярким проявлением такой коллизии. «В данном случае Трамп последовательно идет своим курсом и демонстрирует некое количество здравого смысла, понимая, что одно дело блефовать, а другое – оказаться в ситуации, когда ты уже обязан действовать. А действовать он не хочет, поскольку это противоречит его взглядам», – считает собеседник.

            Что касается будущего Болтона и его шансов остаться в ранге советника Трампа, то гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не спешит ставить на карьере чиновника крест. «Болтон принимает решения неожиданно, порой под влиянием каких-то эмоций. Но то, что в американской администрации существуют разногласия, и то, что Болтон представляет наиболее агрессивную ее часть, сомнений быть не может. Поэтому будущее его под вопросом», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

            По словам эксперта, разногласия касаются не только Ирана и Венесуэлы, но и многих других региональных проблем, включая Северную Корею. «С одной стороны, есть желание вести себя жестко, уверенно, идти на односторонние шаги. С другой – Трамп хочет свернуть обязательства, не ввязываться в конфликты и по возможности минимизировать издержки, связанные с такими конфликтами», – подчеркнул Кортунов.

            В свою очередь американист Борис Межуев напомнил, что Болтон играет в администрации роль «злого полицейского». Этим назначением президент США давал понять Ирану и Венесуэле – «дескать, у меня в администрации есть такой «ястреб», бойтесь его, а я такой добрый, идите со мной на самые разные сделки».

            Но события последнего времени показали, что Болтон обладает куда более большими полномочиями. «Человек, который делает заявления по поводу отправки линкора «Авраам Линкольн», мол, на каждую провокацию Ирана мы ответим ударом по этой стране... Этот человек совершенно явно персона с гораздо большими полномочиями, чем это обычно принято для советника президента США по национальной безопасности», – пояснил Межуев.

            По оценке эксперта, такая уверенность и «непотопляемость» Болтона выражает настроения очень влиятельной политической американской элиты, которая связана с Ближним Востоком и чьи интересы распространяются на Израиль, Саудовскую Аравию и весь антииранский блок. Сюда же входят и военно-промышленный комплекс, и силы, ориентированные на усиление контроля США в Латинской Америке. Более того, сам Трамп обязан Болтону тем, что «устоял в результате «дела Мюллера» и получил поддержку определенных сегментов американской прессы».

            «Присутствие Болтона демонстрирует, что Трамп следует курсом Джорджа Буша-младшего и что он является американским империалистом, хоть и немножко с другой риторикой и другими внутриполитическими перспективами», – констатировал эксперт.

            Межуев уверен, что у Трампа нет возможностей освободиться от Болтона так же просто, как от Макмастера. «С кем тогда останется Трамп? Кто будет составлять его группу поддержки в американской прессе и элите? Это сразу вызовет много вопросов у союзников Трампа в Сенате. Они не станут противниками Трампа, но ситуация для него обострится, поэтому он пытается лавировать», – объяснил Межуев.

            Он добавил, что команда по национальной безопасности во главе с Болтоном и Помпео «ведет США к огромному военному конфликту». В связи с этим может увеличиться давление европейских элит на американскую администрацию с целью увольнения Болтона, «но в том, что это приведет к отставке, никакой уверенности не существует».

            «У Трампа нет возможности поставить на место Болтона столь же влиятельную и самостоятельную фигуру, которая обеспечит ему надежный политический тыл в Республиканской партии. Болтон – это человек, который на сегодняшний день реально управляет американской внешней политикой. И Трампу надо будет найти как минимум фигуру столь же мощную и столь же лояльную ему. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что отставка Болтона произойдет в ближайшее время», – резюмировал Борис Межуев.


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