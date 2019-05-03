США пугают Венесуэлу военным вторжением

Хуан Гуайдо рассчитывает захватить власть в Венесуэле с помощью американских штыков. По крайней мере, именно об этом заявляет самозваный «и. о. президента» страны. О военной операции открыто говорят и в Госдепе США. Какова вероятность, что американцы в итоге решат свергнуть Мадуро с помощью военной операции?

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу не исключил иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро. По его словам, интервенция извне станет «крайней мерой», а пока следует стремиться к «мирному переходу власти».

«Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление, чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы», – заявил Гуайдо.

На днях госсекретарь США Майк Помпео жестко раскритиковал Мадуро за неприятие альтернативных предложений оппозиции по выходу из политического кризиса и заявил, что Вашингтон, если потребуется, может начать в Венесуэле военную операцию. Госсекретарь рассказал о желании Мадуро покинуть Венесуэлу. По его словам, на аэродроме находился самолет, готовый в любую минуту вылететь на Кубу, но в последний момент Россия якобы отговорила Мадуро бежать из страны. В самой Москве опровергли эту информацию, назвав ее ложью и манипуляцией.

Противостояние оппозиции с властями продолжается с 23 января – момента провозглашения Гуайдо, который возглавляет Национальную ассамблею (парламент), временно исполняющим обязанности президента. Его поддерживают США, ряд европейских и других стран (всего около 50). Мадуро заявляет о намерении оставаться у власти до истечения положенного ему срока в 2025 году.

Усилия Гуайдо выводить сторонников на улицы Каракаса, склонить на свою сторону военных и заставить власть уступить пока не увенчиваются успехом. Последняя попытка переворота была предпринята 30 апреля, но завершилась провалом. Единственной крупной удачей оппозиционеров стало освобождение из-под домашнего ареста одного из своих главных лидеров – председателя партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса, который укрылся в испанском посольстве в столице.

После очередной победы Мадуро советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле. Кроме того, он предупредил Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции.

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На прошлой неделе руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков заявил о расчетах Вашингтона сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии. Также США могут расширить группировку вооруженных сил в Центральной и Южной Америке с 20 до 40 тыс. военнослужащих.

«Президент (США) Дональд Трамп 18 февраля текущего года поставил цель – в короткие сроки добиться отстранения от власти левых правительств в Венесуэле, в Никарагуа и на Кубе. Как считают в Вашингтоне, это позволит окончательно «переформатировать» Латинскую Америку в полностью подконтрольную Соединенным Штатам географическую зону», – заключил Костюков.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец убежден, что США действительно рассматривают военное вмешательство в Венесуэлу как один из вариантов решения политического кризиса в этой стране.

«Другое дело, что внутри самого американского руководства есть совершенно разные оценки. Главными лоббистами военного решения являются Помпео и Болтон. Сам Трамп в меньшей степени готов на военное вмешательство», – сказал Хейфец газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что воинственные заявления Помпео используются как страшилка для властей Венесуэлы.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян более чем уверен, что США не станут свергать Мадуро военным путем. Все дело в том, «что этот шаг не только сплотит раздробленную венесуэльскую нацию, но и вызовет негативную реакцию во всем латиноамериканском сообществе».

Эксперт возлагает большие надежды на предстоящую на следующей неделе в Финляндии встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Помпео. Именно на этих переговорах может пойти речь о способах разрешения кризиса. Лавров и Помпео неоднократно беседовали по телефону (последний разговор состоялся 1 мая), однако полноформатные переговоры прошли лишь однажды – во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

В то же время эксперт отметил огромные усилия Москвы по защите Венесуэлы. Без этой помощи, полагает он, Мадуро мог бы не удержать власть. «Сейчас мы послали туда спецназ, там уже работают российские военные инструкторы. Россия почему-то цепляется за Николаса Мадуро, который довел страну до коллапса. Он проводил абсолютно неконструктивную экономическую и политическую политику», – говорит политолог.

Дабагян согласен с оценками американских журналистов о том, что

венесуэльский кризис перерос в противостояние между Россией и США.

«Россия держит Мадуро на плаву и ради этого посылает в Венесуэлу вооруженные группы. Если бы Россия не поддерживала Мадуро, то мог бы начаться диалог между властью и оппозицией», – полагает собеседник.

Дабагян считает ошибочными действия Мадуро, который отказывается от подобного диалога. Недавние обещания венесуэльского лидера начать переговоры вряд ли реализуются на практике. Поэтому предстоящие в Коста-Рике переговоры, организаторы которых хотели бы усадить за стол обе стороны венесуэльского конфликта, вряд ли увенчаются успехом. «Мадуро всегда обещает сесть за стол переговоров. Но они всякий раз срываются при его неконструктивном подходе. Мадуро тянет время, чтобы опереться на помощь России и протянуть свое пребывание у власти», – пояснил эксперт.

В то же время нельзя отрицать крепкие позиции Мадуро внутри страны. Армия, подчеркивает Дабагян, с которой Гуайдо неоднократно пытался заигрывать, остается на стороне действующего президента. Кроме обороны страны военные решают всевозможные внутренние проблемы, начиная с наведения порядка на улицах и заканчивая распределением продуктов питания между неимущими слоями населения.