Захарова пристыдила Помпео за заявление о побеге Мадуро

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря США Майка Помпео о планах президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну.

Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с фейковыми новостями о бегстве Асада и его семьи в Россию, которые регулярно появлялись в момент обострения сирийского конфликта.

«В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это ... Болтон, Пенс, Помпео - сколько в них ненависти. До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции? Майк Помпео вечером сказал, что у меня, у Мадуро, был самолет, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьезно!», – процитировала Захарова в Facebook официальный ответ президента Венесуэлы.

Дипломат отметила, что ранее уже прокомментировала эту тему, сказав, что это часть плана по деморализации венесуэльцев, в первую очередь, армии.

Ранее Майк Помпео заявил, что Николас Мадуро якобы собирался покинуть страну и бежать на Кубу, но российские представители отговорили его от этого шага. МИД России ответил на слова госсекретаря США.

Напомним, власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.