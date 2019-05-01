МИД ответил Помпео на слова о решении Мадуро не покидать Венесуэлу из-за Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Москва якобы отговорила президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну, заявила, что Вашингтон пытался деморализовать армию Венесуэлы, а теперь использует фейки как часть информационной войны.

Захарова заявила телеканалу CNN, комментируя утверждения Помпео, что «Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использует фейки как часть информационной войны», передает РИА «Новости».

В свою очередь Мадуро раскритиковал Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны, и назвал подобные заявления несерьезными. По его мнению, в США «еще не было такого сумасшедшего правительства».

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, комментируя обвинения американской стороны в адрес Мадуро, отметил, что «фейковые новости – это очень грустный способ согласиться с тем, что переворот, который США поддержали, провалился».

Ранее Майк Помпео заявил, что Николас Мадуро якобы собирался покинуть страну и бежать на Кубу, но российские представители отговорили его от этого шага.

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Напомним, власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

После этого советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения силы против оппозиции.

В ответ Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Николасу Мадуро удалось подавить военный переворот.

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