Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил надежду, что Вашингтон сможет добиться смены власти в Каракасе как можно скорее.

«Мы надеемся, что сможем добиться смены режима в Каракасе как можно скорее», – приводит РИА «Новости» слова советника президента США по нацбезопасности.

По словам Болтона, Соединенные Штаты считают происходящие в Венесуэле события потенциально переломным моментом в плане перехода власти в стране в руки оппозиции, передает ТАСС.

«Это, очевидно, очень серьезная ситуация, президент [США Дональд Трамп] в течение дня следит за ней буквально каждую минуту, и это делают также его советники. Мы сейчас рассматриваем это как потенциально переломный момент в усилиях народа Венесуэлы, направленных на то, чтобы восстановить свободу, и мы полностью это поддерживаем», – сказал Болтон.

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Он подчеркнул, что Белый дом призывает Россию не вмешиваться в нынешние события в Венесуэле, «особенно сейчас, когда на кону стоят жизни мирных венесуэльцев».

«Могу сказать: мы ясно дали понять России как в публичном, так и частном порядке (...), что относимся со всей серьезностью к предпринятым ими в Венесуэле действиям», – заявил советник Трампа.

Болтон также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро учитывать, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции.

«Как я уже говорил, все варианты действий рассматриваются, я не буду углубляться в детали. Но стоит вспомнить, что в самом начале, три месяца назад, мы говорили, что для Мадуро и тех, кто поддерживает его, будет очень большой ошибкой использовать силу против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы очень серьезно относились к этому тогда и точно так же относимся сейчас», – сказал советник Трампа.

По словам Болтона, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес якобы согласились, что президент Николас Мадуро должен уйти в отставку.

Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.

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