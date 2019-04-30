Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Венесуэлы

Вмешательство Вашингтона в суверенные дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации в Боливарианской Республике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в здании ООН в Нью-Йорке.

Дипломат обратила внимание, что «в Вашингтоне целый ряд политических деятелей не видит пагубности этого пути, в который они сами загоняют всю эту историю» в Венесуэле, передает ТАСС.

«Это странно, потому что это видят уже все», – отметила Захарова.

«Если Вашингтон будет дальше реализовывать попытку вмешательства во внутренние дела, <...> это может привести к коллапсу ситуации», – предупредила официальный представитель МИД России.

Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

После этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.

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