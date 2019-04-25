ГРУ раскрыла планы США по установлению контроля над Латинской Америкой

Соединенные Штаты планируют установить контроль над всей Латинской Америкой, заявил руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков.

«Администрация США рассматривает Латинскую Америку как зону стратегически важных национальных интересов и прилагает значительные усилия для установления полного контроля над регионом», – заявил Костюков, передает РИА «Новости».

По его словам, отрабатываемые США в Венесуэле «технологии цветной революции» в скором времени могут применить в Никарагуа и на Кубе.

При этом Вашингтон рассчитывает провести смену власти в Венесуэле с помощью Колумбии, добавил глава ГРУ.

«Подрывная деятельность США против Боливарианской Республики продолжается. Разрабатываются различные варианты смещения «чавистского» правительства – от создания условий для роста протестных настроений с последующей их трансформацией в «социальный взрыв» до реализации силовых сценариев в отношении Каракаса», – рассказал Костюков.

Вашингтон опасается задействовать национальные вооруженные силы и «хочет организовать вторжение руками своих союзников, в первую очередь Колумбии», добавил он.

Кроме того, на данный момент создаются незаконные вооруженные формирования из венесуэльских дезертиров, представителей криминала всех государств Центральной Америки и множества других сил, отметил Костюков.

«Американцев не смущает тот факт, что от их действий в первую очередь страдают обычные мирные граждане, интересы которых якобы активно отстаивают Соединенные Штаты», – заявил начальник ГРУ.

Для смещения венесуэльских властей Вашингтон готов объявить руководство Боливарианской республики «спонсором международного терроризма», пояснил Костюков.

«Под этим предлогом [Вашингтон готов] принять меры силового и санкционного характера против Каракаса», – уточнил глава ГРУ.

Костюков также указал, что США могут расширить группировку вооруженных сил в Центральной и Южной Америке с 20 до 40 тыс. военнослужащих.

По его словам, новым фактором риска в Латинской Америке можно считать появление лагерей подготовки джихадистов.

Костюков полагает, что Вашингтон старается использовать Организацию американских государств (ОАГ) с целью подавить сопротивление.

«К настоящему времени Белый дом фактически превратил Организацию американских государств в инструмент «подавления инакомыслия» среди стран – участниц данного объединения и продвижения собственных региональных интересов», – рассказал начальник ГРУ.

По его словам, на примере «Группы Лима» проходит опасная тенденция создания подконтрольных неформальных структур, деятельность которых никак не регламентируется.

Вашингтон, руководствуясь «доктриной Монро», открыто ставит вопросы оказания экономической, военно-технической и гуманитарной помощи государствам Латинской Америки в зависимость от их позиции по политическим проблемам.

«Из ярких примеров – приостановка в августе 2017 года членства Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке (МЕРКОСУР) – формально по настоянию Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая», – уточнил Костюков.

Глава ГРУ указал, что США планирует перейти к радикальным методам смещения режимов, которые неугодны Вашингтону.

«Президент [США] Дональд Трамп 18 февраля текущего года поставил цель – в короткие сроки добиться отстранения от власти «левых» правительств в Венесуэле, в Никарагуа и на Кубе. Как считают в Вашингтоне, это позволит окончательно «переформатировать» Латинскую Америку в полностью подконтрольную Соединенным Штатам географическую зону», – заключил он.

Напомним, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что ситуация в Венесуэле ярко демонстрирует намерение США реанимировать доктрину Монро.

«Доктрина Монро» была сформулирована пятым президентом США Джеймсом Монро. Она подразумевает, что Северная и Южная Америки должны быть зоной, закрытой для стран Европы. На деле это означало провозглашение Латинской Америки зоной исключительных интересов США.