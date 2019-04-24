Шойгу указал на связь политики США в Венесуэле и доктрины Монро

Ситуация в Венесуэле ярко демонстрирует намерение США реанимировать доктрину Монро, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В западном полушарии Соединенные Штаты реанимируют доктрину Монро, цель которой – ограничить суверенитет латиноамериканских государств, оказать давление на тех, кто проводит не согласованную с Вашингтоном политику», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

По его словам, это четко прослеживается при воздействии Вашингтона на законное правительство в Венесуэле.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Венесуэла становится жертвой гибридного воздействия.

«Сегодня насчитывается целый ряд стран, ставших жертвой подобной стратегии, а их список пополняется. Самый свежий пример – Венесуэла», – сказал он.

Патрушев также отметил, что такое воздействие провоцирует массовые протесты, угрозы военного вторжения, покушения и агрессивную пропаганду, которая при этом контролируется извне.

«Доктрина Монро» была сформулирована пятым президентом США Джеймсом Монро. Она подразумевает, что Северная и Южная Америки должны быть зоной, закрытой для стран Европы. На деле это означало провозглашение Латинской Америки зоной исключительных интересов Соединенных Штатов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова Болтона по поводу доктрины Монро, напомнила советнику американского президента об отмене рабства.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как для старой доктрины США нашли антироссийское применение.