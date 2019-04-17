Болтон реанимировал старую американскую доктрину

Американская администрация во главе с Дональдом Трампом намерена применять в своей политике в отношении Латинской Америки «доктрину Монро», заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Судьбы наших наций не будут диктоваться зарубежными державами. Они будут формироваться теми людьми, которые называют наше полушарие домом. Сегодня мы с гордостью провозглашаем, чтобы услышали все, что «доктрина Монро» жива и здорова», – заявил Болтон, слова которого приводит ТАСС.

При этом он подверг критике политику России в отношении Венесуэлы. «Недавно Россия осуществила военные перелеты в Венесуэлу, доставив 35 тонн неизвестного груза и сотни военнослужащих. Народ Венесуэлы, страны в регионе, США и многие другие осудили эти действия», – заявил помощник президента США по нацбезопасности.

«Этот невероятный регион должен оставаться свободным от внутреннего деспотизма и внешнего доминирования», – отметил Болтон, выступая в Майами с программной речью, в которой он очертил курс правительства США в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



«Доктрина Монро» была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Болтона по поводу доктрины Монро, напомнила советнику американского президента об отмене рабства, а журналист Владимир Соловьев указал сотруднику администрации Дональда Трампа, что формулировка доктрины Монро также подразумевает невмешательство Америки в дела Европы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД