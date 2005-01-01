Захарова напомнила Болтону об отмене рабства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отсутствие логики в словах советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона по поводу доктрины Монро.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова прокомментировала заявление Болтона о том, что Соединенные Штаты не станут отказываться от сформулированной в начале 19 века доктрины Монро, согласно которой США ответственны за Западное полушарие как сферу своего влияния, а в дела Европы не вмешиваются.

«Мне все время хочется спросить: господа, вы в каком веке живете? Вы в курсе, что рабства уже нет? У вас вообще есть информация, что сегрегацию у вас вроде бы как закончили, что можно уже ездить в одном автобусе и белым, и небелым?» – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Захаровой, доктрина Монро абсурдна. «Если вы провозглашаете сами в качестве в общем-то такого актуального документа, – бог с ним, с вашим неуважением Латинской Америки, она сама может понять, что ей делать, – но тогда-то хочется задать вопрос: а что вы делаете в Европе?» – задалась вопросом дипломат.

Она также выразила уверенность, что правдивая информация о расследовании дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рано или поздно станет известна. Это вопрос времени, констатировала Захарова.

«Мы понимаем, что действия правительства [премьера Британии Терезы] Мэй – это действия временщиков, их не интересует, что будет через пару лет, ни со страной, ни с Европой», – подчеркнула Захарова. По ее словам, правительство Мэй пускает в ход все ради продления срока собственного правления.

Ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти немедленно обнародовать официальные результаты следственных действий по делу об отравлении в Солсбери.