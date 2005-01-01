Соловьев ответил Болтону про «вмешательство» российских военных в дела Венесуэлы

«Кто такой господин Болтон, какое у него звание в российской армии? Никакого. Он советник Трампа. Вот пусть и советует Трампу», – сказал газете ВЗГЛЯД известный телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который запретил российским военным вмешиваться в дела Венесуэлы.

«Джон Болтон просто повторяет знаменитую доктрину Монро, только забывает о том, что ее формулировка также подразумевает невмешательство Америки в дела Европы», – заметил журналист Владимир Соловьев.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил: Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии». Упомянутая выше доктрина Монро, сформулированная 5-м президентом США Джеймсом Монро, подразумевает: Северная и Южная Америки должны быть зоной, закрытой для европейских держав. На практике это означало провозглашение Латинской Америки зоной исключительных интересов США.

Советник Трампа Болтон подчеркнул: «Венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы» против президента Николаса Мадуро, который якобы утратил поддержку граждан и опирается только на помощь Кубы и России.

Владимир Соловьев полагает, что официального ответа от российских военных на заявление Болтона не последует. «Но наши военные любят, когда к ним обращаются. Думаю, они отнесутся к словам советника Трампа с юмором и с пониманием, но вряд ли они будут выполнять указания господина Болтона. Хотя бесспорно посмотрят на него с чувством большого интереса», – заметил собеседник.

Добавим, что ряд экспертов полагают, что Вашингтон не ограничится словесными угрозами. «Надо ждать новых санкций в связи с российской поддержкой Венесуэлы, – сказал газете ВЗГЛЯД председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. – Это вполне в духе американской политики. Она всегда исходит из того, что у Вашингтона есть достаточно действенный инструмент – санкции. Сейчас они обновляют список тех «грехов», в которых обвиняют Россию. «Грехов» и так очень много, одним меньше, одним больше – это уже не принципиально».