Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.

Он заявил, что «не исключает возможность военной интервенции», так как «совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро». Гуайдо отметил, что иностранное вторжение – это «крайняя мера», прежде всего следует стремиться к «мирному переходу власти».

Он пожаловался на то, что действующее руководство страны отвергает все альтернативные предложения оппозиции, передает ТАСС со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Напомним, прежде он высказывался более осторожно. Когда его спросили, как он относится к возможному военному вмешательству США, поддерживает ли вторжение, Гуайдо заявил: «Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление, чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы». На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет

Несколько дней назад сторонники уайдо попытались силой захватить власть, но попытка переворота провалилась.

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