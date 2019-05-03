В США назвали кризис в Венесуэле противостоянием с Россией

Кризис в Венесуэле перерос в противостояние между США и Россией, так как Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в американскую сферу влияния, утверждает CNN.

Телеканал отмечает, что Россия продолжает поддерживать законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что эта страна – американская зона влияния, со стороны России будет ошибкой вмешиваться в происходящее в Латинской Америке, передает RT.

«Русские ничто так не любят, как тыкать в нас пальцем. Это не идеология, это стародавняя силовая политика. Именно поэтому у нас и есть доктрина Монро, с которой мы при этой администрации смахнули пыль», – приводит CNN слова Болтона и ответ главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал подобные заявления «неуважением не только к венесуэльскому народу, а в целом к народам Латинской Америки».

Также телеканал приводит слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что это Россия уговорила Мадуро не покидать свой пост.

«Как мы понимаем, у него на взлетной полосе стоял самолет, он был готов покинуть страну сегодня утром, но русские дали ему понять, что ему надо остаться», – сказал он.

Болтон, в свою очередь, заявил, что это «наше полушарие» и России не должна туда вмешиваться.

«С их стороны это ошибка. Это не приведёт к улучшению отношений», – заявил Болтон.

Телеканал напоминает, что в прошлом году Россия привезла в Венесуэлу два истребителя, способных нести на себе ядерный заряд, и называет это «прямой демонстрацией силы против США». По данным CNN, в Венесуэле также остаются российские солдаты, хотя Россия утверждает, что там только инструкторы и обслуживающий персонал.

«Кризис в Венесуэле грозит превратиться в «проверку на слабо» с высокими ставками между Вашингтоном и Москвой», – отмечает CNN.

1 мая ситуацию в Венесуэле обсуждали Лавров и Помпео. Глава МИД России, в частности, указал, что «продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями», а госсекретарь США призвал Москву прекратить поддержку венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Ранее власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.