Кто вызвал энергетический коллапс в Венесуэле

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие

Киргизы и таджики до сих пор не могут поделить территории, которые достались им со времен СССРФото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизии и Таджикистану не удается взять под контроль конфликт, который разгорелся между местными жителями на спорном участке границы. В Душанбе говорят, что киргизы нарушили договоренности в строительстве объездной автодороги Аксай – Тамдык. В ходе массовых столкновений дошло до стрельбы и кровопролития. Стоит ли России вмешаться в происходящее? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После меркнущих проблем «митушниц» самое время запустить «климатошниц» и «климатошников». Пусть требуют невозможного: перевести всех на «экологические рельсы». Запретить есть мясо, закрыть фабрики и уничтожить самолеты. Подробности...
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Оппозиционный шоу-бизнес намертво сплелся с вседозволенностью

Андрей Бабицкий, журналист
Ксения Анатольевна, как и многие ее соратники, не испытывает ни малейшей потребности в демонстрации своих выдающихся морально-этических качеств. Напротив, она давно сделала свою личную жизнь открытой витриной. Тут есть один парадокс. Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            Кто вызвал энергетический коллапс в Венесуэле

            Энергетический кризис в Венесуэле не стал усилителем кризиса политического   14 марта 2019, 17:15
            Фото: Marco Bello/Reuters
            Текст: Владимир Добрынин

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            Подача электроэнергии в Венесуэле, прерванная несколько дней назад, полностью восстановлена. США заверяют, что виной всему коррупция и безалаберность венесуэльских властей, и поэтому, разумеется, Мадуро должен уйти. Законное правительство страны видит в произошедшем прямую диверсию, следы которой ведут в Вашингтон. Чья версия более убедительна?

            Неделю назад в Венесуэле случился великий «апагон». (В русском языке более привычным обозначением внезапного и обширного отключения электроэнергии стал англицизм «блэкаут», и его испанская версия звучит как apagón – прим. ВЗГЛЯД). Проблемы в работе ГЭС на реке Гури привели к тому, что почти вся страна осталась без электричества и полностью восстановить энергоснабжение удалось только сейчас.

            Эмчээсники боливарианского государства еще не успели доехать до аварийного объекта, а американский сенатор Марко Рубио уже отписался в своем Твиттере. Рубио не только назвал точное количество регионов Венесуэлы, оставшихся без света, но и выразил уверенность, что без электричества страна будет оставаться в течение нескольких дней. Николас Мадуро, и без того подозревавший, что авария – результат чьих-то направленных действий, заявил, что налицо диверсия, причем американская.

            В дискуссию включился госсекретарь США Майк Помпео, заверивший в непричастности США и других стран к венесуэльской энергетической катастрофе. Николас Мадуро опять обвинил США в хакерской атаке на серверы энергосистемы страны. Из Вашингтона снова ответили, что ничем таким не занимались.

            Главной версией, которую отстаивают основные американские СМИ и американские чиновники, стала «эти венесуэльцы сами виноваты». Дескать, должным образом инфраструктуру не обслуживали, а выделявшиеся на это из бюджета деньги разворовали Мадуро и иже с ним.

            Противники Мадуро ударились в детальный разбор каждой из нештатных ситуаций, возникавших за период с 2007 года – времени, когда система производства, распределения и снабжения страны электроэнергией была национализирована. В 2013 году вся эта сфера перешла под контроль военных. Ужесточение контроля со стороны президента и правительства уменьшило – но не исключило полностью – вероятность неблагоприятных событий.

            Число ЧП в венесуэльской энергосистеме практически не отличается от среднестатистических цифр в целом по латиноамериканским государствам, отмечает французское издание AgoraVox. Однако эту деталь противники правительства Мадуро не стремятся афишировать. Зато концентрируют внимание на работе с соцсетями, то и дело вбрасывая в них слезоточивые комментарии «очевидцев» о не работающих без света больницах, остановившихся операциях и мрущих как мухи людях, не могущих получить своевременную медицинскую помощь. Тот же Марко Рубио сообщил о 79 скончавшихся больных из-за «апагона» (что позднее не подтвердилось).

            Все это должно настроить «прогрессивную общественность» на демонстрации-манифестации-митинги «против диктатора и за свободу». Что в действительности и произошло, но в куда меньших масштабах, чем рассчитывал самозванец Хуан Гуайдо. Не так давно он неосторожно заявил на встрече с соратниками, что «очень скоро мы с вами отправимся подыскивать мне кабинет во Дворце Мирафлорес» (резиденция президента Венесуэлы – прим. ВЗГЛЯД).

            Кто же в реальности виноват в энергетическом кризисе или, по крайней мере, чья версия выглядит более убедительной?

            Хакерская атака или нет – позиция, которую каждая из сторон может записать себе в актив. Языком чесать об этом можно сколько угодно, все равно ни паспортов, случайно оброненных где-то в интернете разведчиками, ни обломков вредоносных программ обывателю не найти. Так что в этом аспекте у противников – ничья. Слово одного против слова другого. И даже какой-нибудь слив в Сеть информации, выполненный Anonimous или Fancy Bears, – не доказательство: это нелегально существующие группы и какую ответственность они могут нести за свои слова?

            Разговоры о том, что электростанция «Эль Гури» строилась в 60-х годах прошлого века и сегодня крайне изношена, потому и загорелась, не выглядят серьезной уликой в пользу версии американцев «не виноватые мы, оно само». Во-первых, в 1986 году станция достраивалась и реконструировалась. А во-вторых, ДнепроГЭС и плотину Гувера строили намного раньше, но они до сих пор работают.

            Что касается уворованных денег, выделенных на обслуживание «Эль Гури», – пиление бюджетных средств есть традиция общая для чиновничества всего мира. Воровство, вероятно, имеет место на самом деле, но вряд ли есть основания говорить, что украдены все 100% выделенных средств и потому персоналу станции не платили, а работники в отместку не выполняли своих служебных обязанностей. Энергосистема Венесуэлы, напомню, военизированная организация – саботажа и саботажников в ней не терпят.

            А вот заявления Рубио и Гуайдо вполне можно принять если не за косвенное подтверждение внешнего воздействия на станцию, то, по крайней мере, за основание для выводов о неслучайности аварии и ее подготовленности.

            Кстати, в СМИ всплывали версии, касавшиеся прекращения подачи электроэнергии с двух из трех основных подстанций. Назывались и взрыв, повлекший пожар, и короткое замыкание. По уточненным данным, пожар произошел не на собственно станции, а за ее пределами, но в непосредственной близости от трансформаторов – огонь до них добежал по растительности, в изобилии окружающей ГЭС. То есть предполагаемая диверсионная группа не смогла проникнуть на охраняемый объект, но сумела выполнить задачу, находясь за его пределами.

            Иначе говоря, версия теракта, хотя и не может быть подтверждена стопроцентно, имеет целый ряд косвенных доказательств.

            Можно сколько угодно искать в этих заключениях конспирологию. Но рыцари плаща и кинжала сродни опытным гроссмейстерам – просчитывают партию на несколько ходов вперед и умеют скрывать свои намерения. Вот только некоторые несдержанные на язык политики время от времени все портят.


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