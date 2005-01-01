Кто вызвал энергетический коллапс в Венесуэле

Подача электроэнергии в Венесуэле, прерванная несколько дней назад, полностью восстановлена. США заверяют, что виной всему коррупция и безалаберность венесуэльских властей, и поэтому, разумеется, Мадуро должен уйти. Законное правительство страны видит в произошедшем прямую диверсию, следы которой ведут в Вашингтон. Чья версия более убедительна?

Неделю назад в Венесуэле случился великий «апагон». (В русском языке более привычным обозначением внезапного и обширного отключения электроэнергии стал англицизм «блэкаут», и его испанская версия звучит как apagón – прим. ВЗГЛЯД). Проблемы в работе ГЭС на реке Гури привели к тому, что почти вся страна осталась без электричества и полностью восстановить энергоснабжение удалось только сейчас.

Эмчээсники боливарианского государства еще не успели доехать до аварийного объекта, а американский сенатор Марко Рубио уже отписался в своем Твиттере. Рубио не только назвал точное количество регионов Венесуэлы, оставшихся без света, но и выразил уверенность, что без электричества страна будет оставаться в течение нескольких дней. Николас Мадуро, и без того подозревавший, что авария – результат чьих-то направленных действий, заявил, что налицо диверсия, причем американская.

В дискуссию включился госсекретарь США Майк Помпео, заверивший в непричастности США и других стран к венесуэльской энергетической катастрофе. Николас Мадуро опять обвинил США в хакерской атаке на серверы энергосистемы страны. Из Вашингтона снова ответили, что ничем таким не занимались.

Главной версией, которую отстаивают основные американские СМИ и американские чиновники, стала «эти венесуэльцы сами виноваты». Дескать, должным образом инфраструктуру не обслуживали, а выделявшиеся на это из бюджета деньги разворовали Мадуро и иже с ним.

Противники Мадуро ударились в детальный разбор каждой из нештатных ситуаций, возникавших за период с 2007 года – времени, когда система производства, распределения и снабжения страны электроэнергией была национализирована. В 2013 году вся эта сфера перешла под контроль военных. Ужесточение контроля со стороны президента и правительства уменьшило – но не исключило полностью – вероятность неблагоприятных событий.

Число ЧП в венесуэльской энергосистеме практически не отличается от среднестатистических цифр в целом по латиноамериканским государствам, отмечает французское издание AgoraVox. Однако эту деталь противники правительства Мадуро не стремятся афишировать. Зато концентрируют внимание на работе с соцсетями, то и дело вбрасывая в них слезоточивые комментарии «очевидцев» о не работающих без света больницах, остановившихся операциях и мрущих как мухи людях, не могущих получить своевременную медицинскую помощь. Тот же Марко Рубио сообщил о 79 скончавшихся больных из-за «апагона» (что позднее не подтвердилось).

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Все это должно настроить «прогрессивную общественность» на демонстрации-манифестации-митинги «против диктатора и за свободу». Что в действительности и произошло, но в куда меньших масштабах, чем рассчитывал самозванец Хуан Гуайдо. Не так давно он неосторожно заявил на встрече с соратниками, что «очень скоро мы с вами отправимся подыскивать мне кабинет во Дворце Мирафлорес» (резиденция президента Венесуэлы – прим. ВЗГЛЯД).

Кто же в реальности виноват в энергетическом кризисе или, по крайней мере, чья версия выглядит более убедительной?

Хакерская атака или нет – позиция, которую каждая из сторон может записать себе в актив. Языком чесать об этом можно сколько угодно, все равно ни паспортов, случайно оброненных где-то в интернете разведчиками, ни обломков вредоносных программ обывателю не найти. Так что в этом аспекте у противников – ничья. Слово одного против слова другого. И даже какой-нибудь слив в Сеть информации, выполненный Anonimous или Fancy Bears, – не доказательство: это нелегально существующие группы и какую ответственность они могут нести за свои слова?

Разговоры о том, что электростанция «Эль Гури» строилась в 60-х годах прошлого века и сегодня крайне изношена, потому и загорелась, не выглядят серьезной уликой в пользу версии американцев «не виноватые мы, оно само». Во-первых, в 1986 году станция достраивалась и реконструировалась. А во-вторых, ДнепроГЭС и плотину Гувера строили намного раньше, но они до сих пор работают.

Что касается уворованных денег, выделенных на обслуживание «Эль Гури», – пиление бюджетных средств есть традиция общая для чиновничества всего мира. Воровство, вероятно, имеет место на самом деле, но вряд ли есть основания говорить, что украдены все 100% выделенных средств и потому персоналу станции не платили, а работники в отместку не выполняли своих служебных обязанностей. Энергосистема Венесуэлы, напомню, военизированная организация – саботажа и саботажников в ней не терпят.

А вот заявления Рубио и Гуайдо вполне можно принять если не за косвенное подтверждение внешнего воздействия на станцию, то, по крайней мере, за основание для выводов о неслучайности аварии и ее подготовленности.

Кстати, в СМИ всплывали версии, касавшиеся прекращения подачи электроэнергии с двух из трех основных подстанций. Назывались и взрыв, повлекший пожар, и короткое замыкание. По уточненным данным, пожар произошел не на собственно станции, а за ее пределами, но в непосредственной близости от трансформаторов – огонь до них добежал по растительности, в изобилии окружающей ГЭС. То есть предполагаемая диверсионная группа не смогла проникнуть на охраняемый объект, но сумела выполнить задачу, находясь за его пределами.

Иначе говоря, версия теракта, хотя и не может быть подтверждена стопроцентно, имеет целый ряд косвенных доказательств.

Можно сколько угодно искать в этих заключениях конспирологию. Но рыцари плаща и кинжала сродни опытным гроссмейстерам – просчитывают партию на несколько ходов вперед и умеют скрывать свои намерения. Вот только некоторые несдержанные на язык политики время от времени все портят.