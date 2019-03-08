Каракас и более 20 регионов Венесуэлы остались без света

Столица Венесуэлы, аэропорт Каракаса и более 20 штатов южноамериканской страны остались без света из-за аварии, сообщило издание El Nacional.

Национальная электрическая компания заявила, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире гидроэлектростанций, передает ТАСС.

«Это часть электрической войны против государства», – заявили в компании, заверив, что работы над возобновлением подачи электроэнергии уже ведутся.

Отметим, масштабные отключения электричества в последние годы в Венесуэле происходят регулярно.