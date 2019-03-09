Венесуэла обратится в ООН из-за атаки на энергосистему

Власти Венесуэлы обратятся с жалобой к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с атакой на энергосистему Боливарианской Республики, сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам связи и культуры, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Он уточнил, что делегация управления Верховного комиссара ООН по правам человека посетит Венесуэлу в ближайшее время, передает ТАСС.

Родригес подчеркнул, что отключение электроэнергии практически по всей территории Венесуэлы стало результатом кибератаки, направленной на автоматическую систему контроля гидроэлетростанции «Гури».

«В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения», – сказал он, допустив возможность того, что кибератака могла осуществляться из США.

Напомним, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером в четверг. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции, провозгласивший себя главой Боливарианской Республики Хуан Гуайдо устроили перепалку в социальных сетях, обвиняя друг друга в отключении электроэнергии. Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом».

Между тем, под угрозой в Венесуэле оказалась и мобильная связь.