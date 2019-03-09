Мадуро и Гуайдо поспорили из-за «электрической войны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции, провозгласивший себя главой Боливарианской Республики Хуан Гуайдо устроили перепалку в социальных сетях, обвиняя друг друга в отключении электроэнергии, затронувшем почти все штаты страны.

Мадуро написал в Twitter, что восхищается народом Венесуэлы, который, «не унывая, сопротивляется этой новой атаке врагов Родины». Он обвинил в случившемся США, активно поддерживающих Гуайдо, и назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом», передает «Интерфакс».

Гуайдо заявил, что в произошедшем виноваты сами власти. «Весь саботаж проводится узурпатором (так он назвал легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро – прим. ВЗГЛЯД), и страдает от этого весь народ Венесуэлы», – добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за отключение электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию Мадуро.