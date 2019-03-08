Госдеп возложил вину за отключение электроэнергии в Венесуэле на Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за отключение электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

По словам Помпео, «отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы», происходят не из-за США, Колумбии, Эквадора, Бразилии, Европы или кого-либо еще, передает ТАСС

«Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро», – заявил госсекретарь США.

Напомним, в четверг вечером столица Венесуэлы, аэропорт Каракаса и более 20 штатов южноамериканской страны остались без света из-за аварии. Национальная электрическая компания заявила, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире гидроэлектростанций.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил в отсутствии в стране электричества действующие власти.