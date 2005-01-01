Мобильная связь в Венесуэле оказалась под угрозой

Уже около суток остающиеся без электроэнергии жители Венесуэлы опасаются, что могут остаться без крайне важной для них мобильной телефонной связи, сообщают латиноамериканские СМИ.

Многие жители страны не могут подзарядить мобильные устройства с момента начала отключений. По информации колумбийской «Тьемпо», с учетом высокого уровня преступности в Боливарианской Республике жителям Венесуэлы необходимо иметь доступ к мессенджерам и мобильной связи, чтобы при необходимости контактировать с полицией и родственниками, передает «Интерфакс».

В соцсетях распространяется информация о том, где можно зарядить телефон или поймать сигнал сети. У заправок сохраняются очереди, передает ТАСС.

Тем временем, власти продолжают работу, направленную на восстановление энергоснабжения в Каракасе. С наступлением темноты заработала значительная часть системы уличного освещения, но окна многих домов остаются темными. По сообщениям некоторых жителей, свет в квартирах включался днем на 15-20 минут, а затем пропадал снова.

Напомним, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером в четверг. Жители столицы говорят, что это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции, провозгласивший себя главой Боливарианской Республики Хуан Гуайдо устроили перепалку в социальных сетях, обвиняя друг друга в отключении электроэнергии. Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом».