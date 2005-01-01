Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

Новый поворот в американо-китайском противостоянии – в Вашингтоне решили в очередной раз поиграть на тайваньской теме. Заявление советника Трампа Джона Болтона о том, что США привержены своим обязательствам о защите Тайваня, прозвучало вскоре после сообщений о готовности продать острову 60 американских истребителей. Зачем Штаты сейчас пытаются разозлить Китай?

Самая заметная часть американо-китайского противоборства сейчас проходит в виде торговой войны, в которой стороны взяли временную паузу на переговоры. Введение новых пошлин пока отложено в ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина, на которой стороны должны заключить сделку, то есть договориться о новых условиях торговли. Понятно, что договориться должны не два президента, а их представители, но их переговоры пока не принесли успеха.

Поэтому встреча Трампа и Си, предварительно планировавшаяся на март перенесена на апрель. Но и это условно, потому официально ни Вашингтон, ни Пекин ничего не говорят о ее сроках. Трамп звал Си к себе домой во Флориду, но китайский лидер явно не хочет второй раз за два года лететь в Мар-а-Ларго. Он уже посещал его весной 2017-го, вскоре после вступления Трампа в должность. И уже тогда это выглядело уступкой с точки зрения протокола (по очередности было время для визита американского президента в Китай). Тогда это обошли тем, что визит Си назвали неофициальным. Но если председатель КНР еще раз неофициально приедет к Трампу в гости это точно будет негативно воспринято в самом Китае.

Поэтому китайцы предлагают совместить подписание торгово-экономического «мирного соглашения» с официальным визитом Си Цзиньпина в США – его все равно нужно будет организовывать в ответ на визит Трампа в КНР в ноябре 2017-го. Это придаст и большую значимость достигнутым договоренностям. Вот только договорится о новых условиях торговли никак не получается.

Поэтому время новой встречи Трампа и Си пока что подвешено – Китай не торопит события, а США тем временем решили, по своей любимой привычке, надавить на Пекин с другого фланга. Учитывая, что «корейская проблема», которую Трамп усиленно эксплуатировал пару лет в первую очередь для давления на Китай, уже никак не может быть использована в этих целях, в Вашингтоне решили откопать «тайваньский вопрос». В надежде, что педалирование этой темы сделает Пекин сговорчивее.

Трамп уже прибегал к тайваньской теме – в декабре 2016-го, спустя месяц после избрания президентом, но еще до вступления в должность, он провел телефонный разговор с Цай Инвэнь, президентом островного государства. Тогда это вызвало крайне жесткую реакцию Пекина. Еще бы, с 1979 года, когда США и КНР установили дипломатические отношения, никаких публичных контактов на высшем уровне между Америкой и Тайванем не было.

Принцип «Одного Китая» является ключевым во внешней политике Пекина – и никому не позволено его нарушать.

Отказ от дипломатического признания Америкой Тайваня (власти которого ведь и считали себя настоящим правительством всего Китая) был важнейшим условием для установления дипломатических отношений между двумя великими державами.

А Трамп взял и откровенно нарушил его – поговорив с президентом непризнанного государства, да еще и в ответ поздравив ее с недавним избранием. Заигрываться с тайваньской темой в отношениях с Китаем недопустимо. Если бы Трамп пошел на признание Тайваня это автоматически привело бы к разрыву дипотношений между Пекином и Вашингтоном. Понятно, что избранный президент не собирался этого делать, однако он четко показал, что не боится играть с огнем.

Тогдашний гнев Пекин был понятен – китайцы и так напряженно ждали начала президентства Трампа, который обещал покончить с «несправедливой торговлей с Китаем». Непонятно, кто посоветовал Трампу поговорить с Цай, но это добавило черных красок в репутацию миллиардера в Китае. Китайцы не понимали, что от него ждать – в добавок ко всему Трамп еще и обещал «поладить с Путиным».

То есть в Пекине вынуждены были оценивать вероятность и самого нежелательного (хотя в реальности и фантастического) сценария – урегулирования российско-американских отношений с одновременным началом активной атаки США на Китай по всем фронтам, от торгового до дипломатического (через признание Тайваня).

Такими тревожными ожиданиями отчасти объясняется и та легкость, с которой Си Цзиньпин согласился тогда прилететь во Флориду к Трампу. После чего вот уже два года стороны провели в позиционных боях, вводя новые пошлины, приостанавливая действие части из них, обещая заключить сделку о новых условиях торговли. И вот сейчас Вашингтон снова вспомнил про Тайвань.

Сначала, неделю назад, Bloomberg сообщил, что якобы администрация Трампа дала властям Тайваня «молчаливое согласие» на покупку более 60 американских истребителей F-16. Хотя официального подтверждения не поступало, даже намек на возможность такой сделки означал явный вызов Китаю – потому что в свое время Барак Обама не решился продать Тайваню истребители, несмотря на официальную просьбу Тайбея.

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При этом сейчас никакого запроса от Тайваня еще не было, но нет сомнений, что если он поступит и будет одобрен минобороны, госдепартаментом и Конгрессом, то это вызовет сильнейший кризис в отношениях с Китаем. Не так давно, когда Вашингтон решил продать Тайваню запчасти для разных американских военных самолетов (в том числе F-16), это уже вызвало серьезное недовольство Китая. А уж реакция на продажу истребителей будет очень серьезной. Ни о какой торговой сделке в этом случае не может быть и речи.

Но Трамп и не собирается менять соглашение с Пекином (пусть еще и не достигнутое) на несколько миллиардов долларов за истребители, он просто дразнит Китай, думая таким образом сделать его более уступчивым на торговых переговорах. О том, что это именно игра Трампа, свидетельствуют дальнейшие события.

В этот понедельник Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности, обвинил Пекин в провокациях против Тайваня:

«Китайские военные провокации не смогут запугать сердца и умы жителей Тайваня, но укрепят решимость людей защищать демократические ценности. Наша приверженность закону об отношениях с Тайванем очевидна».

Так он прокомментировал в своем Твиттере сообщение телеканала Fox News о том, что самолеты Тайваня совершили перехват китайского военного самолета, вошедшего в воздушное пространство острова. Китайская агрессия? Смешно - ведь китайские самолеты приблизились к острову через несколько дней после того, как американские военные корабли демонстративно прошли через Тайваньский пролив - то есть через китайские территориальные воды, как их понимают в Пекине.

Тайвань назвал пролет китайского самолета провокацией, а Болтон использовал как повод для того, чтобы напомнить Пекину о союзнических обязательствах Америки перед островом.

Закон, на который ссылается Болтон, был принят американским Конгрессом в 1979 году одновременно с признанием КНР. «Закон об отношениях с Тайванем» содержит положения о обязательствах США помогать Тайваню в обеспечении его безопасности и обороны. И это при том, что официально США не признают островную республику и не имеют с ней дипломатических отношений.

Реакция Пекина была однозначной – там назвали закон 1979 года принятым в одностороннем порядке и противоречащим сразу трем китайско-американским коммюнике – то есть документам, на которых базируется весь комплекс современных отношений двух стран. Действительно, только у США хватает наглости утверждать, что их признание принципа «Одного Китая» не противоречат обязательствам предоставлять оборонительные средства и услуги неким «властным органам Тайваня».

Понятно, что Трамп играет в свою любимую игру, повышая ставки и блефуя, но тут интересна и личность исполнителя, то есть Джона Болтона. Он не просто «ястреб» и сторонник сверхжесткой линии в отношении, например, Ирана, но и очень активный в прошлом антикитайский лоббист. То есть лоббист Тайваня. Данные о том, что еще в 90-е годы он получал по 30 тыс. 000 долларов в год из секретных фондов тайваньского правительства на «исследования взаимоотношений ООН и «двух» Китаев» стали известны после публикации на Тайване ряда секретных материалов бывших правительств. Неудивительно, что Болтон и в последующие годы часто выступал за признание независимости Тайваня – то есть против принципа «Одного Китая». Но тогда он не был госчиновником, а сейчас, в качестве главного советника Трампа по внешней политике, не может открыто говорить о признании Тайваня. Но может делать свой вклад в рост напряженности между Китаем и США, используя для этого так любимую им тайваньскую тему.

Сыграет ли в этот раз «тайваньская карта» в партии Трампа и Си? Если и да, то совсем не в пользу Трампа. Достижению сделки она точно не поможет, а вот стать для Пекина дополнительным поводом для ее срыва вполне способна.