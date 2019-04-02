Китай ответил на заявление Болтона о готовности США защитить Тайвань

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о готовности Вашингтона защищать Тайвань.

В частности, Гэн Шуан заявил, что Китай занимает четкую и неизменную позицию. По его словам, принятый США в 1979 году закон об отношениях с Тайванем был одобрен в одностороннем порядке и противоречит сразу трем китайско-американским коммюнике, передает «Экономика сегодня».

Гэн Шуан также указал, что Пекин всегда призывал Вашингтон соблюдать договоренности и прикладывать больше усилий для поддержания стабильности в Тайваньском проливе вместо того, чтобы поступать наоборот.

Ранее Болтон заявил, что китайские провокации «не завоюют сердца и умы на Тайване». Действия Пекина, по мнению США, «укрепят решимость» сторонников демократии по всему миру. Также советник Трампа напомнил Китаю о том, что США готовы защищать Тайвань: «Закон об отношениях с Тайванем и наша приверженность (ему) ясны».

В последнее время на фоне непростых торговых переговоров США и Китая американские корабли и военные самолеты неоднократно следовали через Тайваньский пролив, что вызывало возмущение Пекина. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних связях. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия, передает РИА «Новости».

Официальные отношения между центральным правительством Китая и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.