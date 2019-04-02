Болтон выступил с угрозами в адрес Кубы и Китая

США собрались привлечь Кубу «к ответственности за подрыв демократии в Венесуэле», а также намерены защищать Тайвань от Китая, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он обвинил Кубу в «участии в продолжающихся репрессиях Мадуро против народа Венесуэлы», а Китай – в военных провокациях в отношении Тайваня, передает РИА «Новости».

Болтон заявил, что китайские провокации «не завоюют сердца и умы на Тайване». Действия Пекина, по мнению США, «укрепят решимость» сторонников демократии по всему миру.

Советник Трампа напомнил Китаю о том, что США готовы защищать Тайвань: «Закон об отношениях с Тайванем и наша приверженность (ему) ясны».

Напомним, Тайбэй заявил о перехвате тайваньскими ВВС двух китайских истребителей.

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